400 euro za wyrzucanie śmieci

Kara do ponad 400 euro grozi we Włoszech za wyrzucanie śmieci przez okno w samochodzie. Wraz z nadejściem lata i masowych wyjazdów na wakacje nasilają się takie praktyki, które są surowo karane - przypomniały media.

Co trzeci Włoch wyrzuca przez okno samochodu niedopałki papierosa, gumę do żucia, chusteczki do nosa, resztki jedzenia czy nawet butelki i puszki po napojach - wynika z sondażu, przytoczonego przez agencję Ansa. Cytowani przez nią eksperci w dziedzinie ubezpieczeń zwracają uwagę, że to niecywilizowane zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Tym, co powinno powstrzymać przed nim kierowców i pasażerów jest kara przewidziana przez Kodeks Drogowy oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska, która wynosi od 105 do 422 euro. Jeden z artykułów Kodeksu zabrania wyraźnie wyrzucania wszelkich odpadków zarówno w trakcie jazdy, jak i podczas postoju np. na światłach.

Przed trzema laty karę tę zaostrzono, gdy przepis połączono z rozporządzeniem o obowiązku ochrony środowiska.

(PAP)