Przybywa wolnych miejsc pracy

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 1,6 pkt m/m i wyniósł 264,8 pkt w czerwcu 2018 r. - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Spowolnienie rozwoju rynku wolnych miejsc pracy wraz z coraz wolniej obniżającą się stopą bezrobocia może wskazywać na to, że możliwości dalszej kreacji miejsc pracy w Polsce wyczerpują się. Pojawiają się pierwsze sygnały spadku zamówień w przedsiębiorstwach, co nie będzie sprzyjało zwiększaniu zapotrzebowania na nowych pracowników. Występują również wyraźne ograniczenia po stronie podaży pracy w postaci niewielkich zasobów osób skłonnych do podjęcia pracy - czytamy w raporcie.