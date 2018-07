Startup ING BSK wreszcie w Polsce

Twisto zaczyna działalność w Polsce w tym tygodniu - poinformował dyrektor Twisto w Polsce Krzysztof Blinowski.

Zaczynamy działalność w Polsce w tym tygodniu, w pierwszej fazie od małych e-sklepów, ale rozmawiamy również z największymi sklepami internetowymi działającymi w kraju. Z partnerem strategicznym - ING BSK pracujemy nad obecnością w rozwiązaniach banku, ale w przyszłości będziemy rozwijać się również w niezależnych rozwiązaniach e-commerce - powiedział Blinowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Twisto to nie zwykła metoda płatności, ale optymalizacja procesów zakupowych przez płynną płatność. Pozycjonujemy się jako nowy sposób kupowania, a nie metoda płatności. Porównujemy się do zakupu stacjonarnego, gdzie można towar obejrzeć, przymierzyć. Twisto to usługa umożliwiająca zweryfikowanie towaru przed płatnością - dodał dyrektor Twisto w Polsce.