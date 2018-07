Przedwyborcza inwestycja w Warszawie

Tramwaje Warszawskie i PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały we wtorek porozumienie dotyczące budowy trasy tramwajowej do dworca Warszawa Zachodnia. Ma tam powstać podziemny punkt przesiadkowy na nowej trasie z Woli do Wilanowa.

Podpisany przez TW i PKP PLK dokument przewiduje realizację wspólnej inwestycji: podziemnego przystanku tramwajowego pod stacją kolejową Warszawa Zachodnia. Na dalszym etapie porozumienie zakłada budowę koło dworca tuneli tramwajowych w kierunku północnym. Docelowo z przystanków tramwajowych Dworzec Zachodni będzie można dojechać przez Ochotę do Wilanowa, przez Wolę do Śródmieścia i przez powstające osiedla na Odolanach na Bemowo. Łączna długość planowanych tuneli ma wynieść 2.120 m.

Trasa tramwajowa w kierunku Dworca Zachodniego pobiegnie od ul. Grójeckiej wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tunel, którym tramwaje dotrą do przystanku pod dworcem, zacznie się wkoło Parku Zachodniego. Podziemny przystanek powstanie na 15 m poniżej torów kolejowych i będzie jednym z głównych punktów przesiadkowych na nowej trasie z Woli do Wilanowa.

Jak podkreślił prezes zarządu TW Wojciech Bartelski, „budowa węzła przesiadkowego przy największej stacji kolejowej w Polsce pod względem wielkości ruchu pasażerskiego w przyjazny i wygodny dla pasażerów sposób zintegruje szynową komunikację miejską z koleją”.

Łączna długość trasy tramwajowej z Dworca Zachodniego na Wilanów przekroczy 12 km i będzie na niej 49 przystanków. Linia pobiegnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do parku Pole Mokotowskie i dalej ulicami: Rakowiecką, Belwederską i Sobieskiego. W planie są także odgałęzienia z ulicy Gagarina na Sielce i ul. Św. Bonifacego na Stegny.

Wartość inwestycji przekracza 293 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 170 mln zł. W budżecie, oprócz budowy tras, przewidziany jest także zakup 50 dwukierunkowych tramwajów i budowa zajezdni na Annopolu. Zgodnie z zasadami współfinansowania takich projektów przez UE, inwestycja musi być zakończona i rozliczona do końca 2023 roku.

Na podst. PAP