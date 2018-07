Jesienią decyzja o przyszłości elektrowni Łagisza

Jesienią tego roku grupa Tauron zamierza podjąć decyzję w sprawie przyszłości zawieszonego projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza – zadeklarował we wtorek prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. Kluczowy dla decyzji będzie kształt systemu wsparcia dla takich inwestycji.

Bez wsparcia projekt w Łagiszy nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Sądzimy, że jedynie właściwy system wsparcia mógłby zapewnić opłacalność tego bloku - powiedział prezes dziennikarzom we wtorek w Katowicach.

Zawieszony w 2016 r. projekt budowy gazowego bloku o mocy 413 MWe w elektrowni Łagisza przewiduje, że będzie to jednostka kogeneracyjna, czyli produkująca jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Wartość projektu szacowano wcześniej na ok. 1,5 mld zł.

Jak mówił prezes, z decyzjami dotyczącymi przyszłości tego projektu grupa czeka na przygotowywane w Ministerstwie Energii rozporządzenie do ustawy o rynku mocy, a także na nową ustawę o wsparciu dla kogeneracji. Gdy obie regulacje będą gotowe, Tauron zamierza przeanalizować, czy i jakie wsparcie uzasadniałoby wznowienie projektu w Łagiszy.

Na tej podstawie będziemy mogli przeprowadzić symulacje i ocenić opłacalność projektu, by zdecydować, czy warto zgłaszać Łagiszę do projektów realizowanych w ramach rynku mocy, czy też np. skorzystać ze wsparcia dla kogeneracji - wyjaśnił Grzegorczyk, oceniając, że kształt regulacji będzie miał decydujący wpływ na opłacalność bloku w Łagiszy.

Plany budowy kogeneracyjnego bloku na gaz w Łagiszy zostały zawieszone wraz z przedstawieniem we wrześniu 2016 r. nowej strategii grupy Tauron na lata 2016-2025 - znalazł się w niej zapis o wstrzymaniu budowy.

„Projekt bloku gazowego w Łagiszy jest cały czas +na stole+. Przede wszystkim rynek mocy zdecyduje, czy ta inwestycja będzie +odwieszona+ czy też nie” - mówił prezes grupy Tauron.

Z końcem 2018 r. wygasa obecny system wsparcia dla kogeneracji. Ministerstwo Energii zapowiedziało, że do tego czasu powstanie ustawa o nowym systemie, zgodnym z regulacjami UE. Ponadto na koniec tego roku zapowiedziano także pierwsze aukcje dla jednostek wytwórczych, które chcą korzystać z rynku mocy; stąd Tauron liczy na to, że decyzje dotyczące przyszłości projektu w Łagiszy zostaną podjęte przed najbliższą zimą.

Największa obecnie inwestycja grupy Tauron - budowa nowego bloku węglowego o mocy 910 megawatów w elektrowni w Jaworznie - jest zaawansowana w ok. 70 proc. Przedstawiciele grupy zapewniają, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a blok ma być oddany do użytku w ostatnim kwartale przyszłego roku. Zastąpi on pięć wyeksploatowanych jednostek węglowych o mocy 120 megawatów każda.

Na podst. PAP