Tajlandia: Wszyscy więźniowie jaskini już wolni

Uratowano wszystkich 12 chłopców i 25-letniego trenera piłki nożnej, którzy od 23 czerwca byli uwięzieni w zalanej jaskini w północnej Tajlandii - oświadczyła we wtorek kierująca akcją ratunkową marynarka wojenna tego kraju.

Dwunastu zawodników drużyny Wild Boars i trener wyszli z jaskini i są bezpieczni - napisano na oficjalnym profilu tajlandzkiej marynarki wojennej na Facebooku. - Nie wiemy, czy jest to cud, nauka, czy coś innego - podkreślono.

Według służb ratunkowych, w jaskini wciąż znajduje się lekarz i trzej nurkowie, którzy w ostatnich dniach przebywali z chłopcami.

Premier Tajlandii Prayuth Chan-ocha, cytowany przez BBC, poinformował, że chłopcy przed rozpoczęciem wyprawy na powierzchnię otrzymali środki uspokajające, by zapobiec możliwym atakom paniki.

Dwunastu chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich trener utknęli w jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai 23 czerwca; poszli tam po skończonym treningu. Ze względu na ulewne deszcze jaskinia została zalana, co uniemożliwiło chłopcom i trenerowi wydostanie się na powierzchnię.

2 lipca nurkowie znaleźli ich głodnych w częściowo zalanej komorze, kilka kilometrów w głębi kompleksu jaskiniowego.

Operacja ratunkowa mająca na celu wydostanie na powierzchnię chłopców i trenera rozpoczęła się w niedzielę. Tego dnia przetransportowano z jaskini na noszach czterech chłopców; czterech nastolatków uratowano następnego dnia. We wtorek z jaskini wyniesiono na noszach kolejnych czterech nastoletnich piłkarzy i trenera. Wszyscy trafili do szpitala - podaje Reuters.

Ratownicy dostarczali chłopcom do jaskini w ciągu ubiegłego tygodnia żywność i inne zaopatrzenie. Jeden z nurków marynarki wojennej Tajlandii zginął w piątek, tracąc przytomność w jaskini. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej przyłączyli się eksperci i wolontariusze z wielu krajów, w tym m.in. Wielkiej Brytanii, Chin, USA, Japonii.

Główny inspektor w ministerstwie zdrowia Thongchai Lertwilairatanapong poinformował we wtorek przed południem, że wstępne badania krwi chłopców uratowanych w niedzielę i poniedziałek wykazały, że „wszyscy mają oznaki infekcji”. Dodał, że grupa zostanie w szpitalu na obserwacji jeszcze około tygodnia. Dwóch chłopców może mieć zapalenie płuc, jednak już dostają antybiotyki. Z uratowanymi mają również pracować psycholodzy.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele władz Tajlandii powiedzieli, że rodzice nie zostali jeszcze dopuszczeni do uratowanych dzieci ze względu na zagrożenie infekcjami. Bliscy mogą kontaktować się z chłopcami przez szybę lub z odległości. Władze zapewniają, że chłopcy są w dobrym stanie i są szczęśliwi. Zaznaczono jednak, że są głodni.

We wtorek premier Tajlandii Prayuth Chan-ocha zapowiedział wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w jaskini Tham Luang Nang Non.

W przyszłości musimy monitorować wejście i wyjście z jaskini. Jaskinia zyskała rozgłos na świecie, musimy zamontować więcej oświetlenia wewnątrz i ustawić znaki - powiedział szef rządu. Zaznaczył, że jaskinia może być przez pewien czas zamknięta, dopóki „wszystko nie wróci na swoje miejsce”.

Historia uwięzionych w jaskini chłopców i trenera przykuła uwagę mediów i opinii publicznej na całym świecie. Zadowolenie z powodu zakończonej sukcesem akcji ratunkowej wyrazili m.in. prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

PAP, MS