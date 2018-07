TVP na Rosji zarabia krocie

Łączne przychody związane z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Rosji odnotowane przez Telewizję Polską (TVP) wyniosły ponad 77 mln zł, czyli dwa razy więcej niż na poprzednich mundialach w 2010 i 2014 r. - poinformował prezes TVP Jacek Kurski.

Odpadnięcie reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Rosji już po fazie grupowej nie wpłynęło negatywnie na przychody TVP z tej imprezy. Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego wzrosły od tego czasu do 54,027 mln zł, a wpływy ze sponsoringu do 10,488 mln zł, ze źródeł online do 2,899 mln zł, co daje w sumie 67,577 mln zł. Wliczając w to ponad 6,5 mln zł prognozowanych przychodów ze stref kibica oraz 3,543 mln zł związanych z reemisją kanału TVP 4K oraz TVP Sport poza TVP, Telewizja Polska zarobiła na Mundialu w Rosji ponad 77 mln zł, czyli dwa razy więcej niż na poprzednich mundialach w 2010 i 2014 r. - powiedział Kurski podczas konferencji prasowej.