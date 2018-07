2 mln Polaków może korzystać z cyfrowej administracji

Od początku roku ok. 700 tys. osób założyło profil zaufany, umożliwiający korzystanie z usług administracji cyfrowej - powiedział we wtorek minister cyfryzacji Marek Zagórski. Obecnie ok. 2 mln Polaków może załatwić przez internet wiele spraw urzędowych.

Każdy, kto ma profil zaufany, czyli bezpłatny środek identyfikacji elektronicznej, może, bez wychodzenia z domu, złożyć np. wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną, zgłosić narodziny dziecka, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego albo wysyłać deklaracje podatkowe - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Podkreślił, że liczba nowych profili zaufanych lawinowo rośnie w ostatnich miesiącach, a od początku roku ich liczba zwiększyła się o 700 tys.

Proces cyfryzacji społecznej - zdaniem ministra - znacznie przyśpieszy, gdy wejdzie w życie ustawa o usługach zaufania i identyfikacji. Jej celem jest zapewnienie Polakom dostępu do usług i portali publicznych za pomocą jednego loginu i hasła.

Ważnym krokiem w tym procesie będzie wprowadzenie tzw. publicznej aplikacji mobilnej, którą każdy użytkownik będzie mógł ściągać na smartfona. Aplikacja ma zastąpić różnego rodzaju dokumenty, takie jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacje, dowód rejestracyjny. Korzystanie z takiej aplikacji będzie dobrowolne i bezpłatne.

Dystrybucją środków identyfikacji elektronicznej ma zająć się państwo, ale też inne podmioty komercyjne np. banki czy platformy zakupowe. Ustawa zakłada bowiem utworzenie federacyjnego modelu cyfrowej tożsamości, po to, by zwiększyć liczbę użytkowników korzystających z e-administracji i e-biznesu.

Liczymy na to, że w ciągu roku od wejścia w życie ustawy kilkanaście milionów Polaków będzie miało nowe środki identyfikacji elektronicznej - powiedział Zagórski.

Wyjaśnił, że zachętą do ich zakładania będzie właśnie ich uniwersalność: użytkownik będzie mógł korzystać zarówno ze stron administracji państwowej tak jak ci, którzy obecnie mają profil zaufany, a także np. z usług banku lub platformy zakupowej.

Minister zapewnił też, że aby zostać dostawcą środków identyfikacji elektronicznej, trzeba spełnić liczne wymagania proceduralne, a bezpieczeństwo podmiotów będzie weryfikowało ABW. Dodał też, że taki dystrybutor nie będzie miał dostępu do danych użytkownika opublikowanych na stronach urzędowych. Przedstawiciele resortu pytani o to, w jakich państwach podobne systemy federacyjne działają, wymienili m.in. Estonię, kraje skandynawskie, Wielką Brytanię czy Włochy. Dodali też, że model dopuszczający udział podmiotów komercyjnych w tworzeniu i utrzymaniu systemu, pozwala zaoszczędzić państwu nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.

Ustawodawca zakłada, że system elektronicznej identyfikacji danych powinien być gotowy do 2020 roku. Na jego budowę rząd przeznaczy 5 mln zł, a na utrzymanie 7-8 mln zł, co roku. Użytkownicy za wydanie logonów nie zapłacą nic.

