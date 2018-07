Zmiany w Ministerstwie Cyfryzacji

Karol Okoński - nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, a Wanda Buk - dotychczasowa dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa - podsekretarzem stanu.

10 lipca 2018 r. premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Sekretarza Stanu wiceministra Karola Okońskiego. Do kierownictwa resortu cyfryzacji dołączyła również Wanda Buk, która dotychczas kierowała pracami Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Karol Okoński funkcję podsekretarza stanu pełnił od 20 czerwca 2016 roku. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) oraz Przewodniczącym Rady Architektury przy KRMC. Członek Komitetu ds. Europejskich (KSE). Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera. Doświadczony menadżer projektów i programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji publicznej. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP. Posiadacz certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz absolwent licznych szkoleń z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

Wanda Buk nowa wiceminister w resorcie cyfryzacji, od 11 stycznia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jako dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harwarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.

Wanda Buk pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego. Zasiada w Radach Nadzorczych: NASK 4 Innovation, NUV i Solid Invest. Biegle włada językami: angielskim i francuskim.

Oprac. MS