Tesla stawia na Szanghaj

Tesla zamierza wybudować pierwszą swoją fabrykę poza Stanami Zjednoczonymi. Koncern motoryzacyjny zawarł już wstępne porozumienie z władzami Szanghaju - informuje AP.

Produkowane tam samochody miałyby trafiać na rynek chiński. W ten sposób Tesla chce zaoszczędzić na kosztach transportu, a także uniknąć wysokich ceł na amerykańskie auta, które z powodu wojny handlowej USA i Chin mają być jeszcze wyższe. Rocznie koncern byłby w stanie wyprodukować w Szanghaju 500 tys. samochodów.

W naju br. Tesla zarejestrowała działalność w Szanghaju. Wcześniej w tym roku chiński rząd poinformował, że wprowadzi ułatwienia dla rejestracji działalności zagranicznych firm z sektora motoryzacyjnego na terenie Chin, pod warunkiem, że zajmują się one produkcją samochodów elektrycznych. To część szerszej strategii Pekinu mającej na celu promocję elektromobilności. Do 2022 roku ułatwienia mają zostać rozszerzone również na te firmy motoryzacyjne, które zajmują się produkcją samochodów napędzanych silnikami spalinowymi.

Koncern Tesla posiada fabrykę samochodów w Fremont w Kalifornii oraz fabrykę akumulatorów w stanie Nevada.

