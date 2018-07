Gang w latach 2011-2012 wyłudził 13 mln złotych na VAT

Ponad 13 mln zł miał stracić w latach 2011-2012 Skarb Państwa w efekcie działań 19-osobowego gangu, wyłudzającego podatek VAT na podstawie fikcyjnej dokumentacji dotyczącej fikcyjnego obrotu wyrobami stalowymi. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach.

O zakończeniu prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach śledztwa ws. zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

Jak wynika z ustaleń śledczych, od września 2011 r. do końca 2012 r. grupa działała głównie w południowej Polsce. Jej członkowie mieli wykorzystywać w większości fikcyjną działalność kilkunastu firm, w tym czeskich i słowackich, a także opodatkowanie stawką zerową VAT wyrobów stalowych, będących przedmiotem tzw. obrotu wewnątrzwspólnotowego.

„Rzekome transakcje obrotu prętami żebrowanymi i blachą miały na celu wygenerowanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz dokonanie wybranym podmiotom zwrotu podatku naliczonego nad należnym. Kolejne podmioty w łańcuchu fikcyjnych dostaw towarów, a także firmy zajmujące się transportem i innymi usługami, miały na celu urealnić rzeczywistą dostawę towarów” - podała w informacji PK.

Według prokuratury, członkowie grupy wystawiali i posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT oraz podawali nieprawdę w składanych w urzędach skarbowych deklaracjach podatkowych. W ślad za fikcyjnymi transakcjami pomiędzy rachunkami poszczególnych firm przekazywane były pieniądze pochodzące z rzekomych transakcji.

Straty Skarbu Państwa w wyniku działalności tej zorganizowanej grupy mają przekraczać 13,1 mln zł. Akt oskarżenia obejmuje 19 osób, wśród nich trzy z zarzutami kierowania grupą. Część oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. W sprawie obecnie stosowane są tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokurator na poczet przyszłych kar zabezpieczył majątek oskarżonych o wartości prawie 700 tys. zł.

To już kolejny akt oskarżenia związany z wyłudzeniami VAT, jaki w ostatnich dniach trafił do katowickiego sądu okręgowego. We wtorek Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informowała o zakończeniu śledztwa również dotyczącego lat 2011-12 - prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Śledztwo to objęło 11 osób, które oskarżono o wyłudzenia zwrotu podatku VAT na podstawie fikcyjnej dokumentacji dotyczącej fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym. Na podstawie złożonych nieprawdziwych deklaracji podatkowych członkowie tej grupy mieli narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 11 mln zł. Oskarżonym grozi do ośmiu lat więzienia.(PAP)