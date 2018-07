Rusza STEP czyli wsparcie dla innowacji

Ruszył program STEP czyli Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt, którego celem jest dotarcie do tych przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali ze środków europejskich dostępnych w ramach funduszu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

STEP jest odwróceniem dotychczasowej logiki, że „przychodzi klient i my go informujemy”.Teraz to my szukamy klientów, których zamiarem jest realizacja eksperymentalnego pomysłu – powiedział Paweł Chorąży, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Program Inteligentny Rozwój to 37 mld zł, z czego podpisano prawie 3,5 tys. umów za ok. 22 mld zł.

Jak dodaje Chorąży, chodzi o dotarcie do tych, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania.

Dotrzeć do tych, którzy albo nie wiedzą, albo uważają, że nie mogą skorzystać z funduszy – mówi Chorąży.

Przedstawiciele resortu inwestycji poinformowali, że w pierwszej kolejności skierują swoją ofertę do 3 tys. firm, które mają jakiś pomysł „na nowy impuls w działalności”, ale nie mają pewności czy będzie się on kwalifikował do skorzystania z funduszy na innowacyjność.

Druga ścieżka – jak nazywają to przedstawiciele resortu – tzw. innovation coach, skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podjęciem działalności innowacyjnej, a do tej pory nie prowadzili żadnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

O ile pierwsza ścieżka to praca nad już istniejącymi pomysłami, o tyle druga to praca nad znalezieniem możliwości rozwoju. To praca rozłożona na dłuższy czas. Druga ścieżka to wyjście do przedsiębiorstw, które nigdy nie postrzegały siebie jako firmy innowacyjne. Druga ścieżka to pobudzenie innowacyjności przedsiębiorców – dodał wiceminister inwestycji i rozwoju.

Jak mówią przedstawiciele resortu inwestycji i rozwoju STEP jest dla przedsiębiorców bezpłatny.