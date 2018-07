Ponad 33 mld zł aktywów PKO TFI

Łączna sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z rodziny PKO wyniosła 4,1 mld zł w I półroczu 2018 r., podało PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Na koniec I półrocza 2018 r. aktywa zarządzane przez PKO TFI wyniosły prawie 33,4 mld zł.

Przypominano, że 4 czerwca 2018 roku nastąpiło połączenie dwóch Towarzystw z grupy PKO Banku Polskiego – PKO TFI i zakupionego przez Grupę w grudniu 2017 roku Gamma TFI.

Sprzedaż pierwszego półrocza 2018 r. w połączonej już ofercie funduszy inwestycyjnych PKO TFI została zrealizowana głównie dzięki grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, do której trafiło ponad 4 mld zł (netto). Do funduszy mieszanych trafiło w tym czasie 152,4 mln zł, a do funduszy dłużnych ponad 801 mln zł - czytamy w komunikacie.