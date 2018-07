Stopy procentowe nadal bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na obecnym poziomie – poinformował NBP.

Stopa referencyjna pozostanie na poziomie 1,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 2,50 proc.; stopa depozytowa 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli 1,75.

Ekonomiści oceniają, że jeżeli miałoby dojść do zmiany stóp procentowych, to mogłoby się to stać na przełomie 2019 i 2020 r.

Podczas ostatniej konferencji prasowej, po posiedzeniu RPP, AdamGlapiński, szef NBP mówił, że „świetle tego, co widzimy i co jest na stole, wykluczając jakieś kataklizmy, do końca tego roku - na pewno, do końca następnego - z ogromnym prawdopodobieństwem i że w 2020 r. wejdziemy cały czas z tymi samymi stopami. A jak będzie w 2020 - to jednak trochę odległy czas. Ale co takiego miałoby się stać, żebyśmy stopy zmieniali - to trudno powiedzieć”.