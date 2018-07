Projekcja inflacji głównym punktem posiedzenia RPP

Głównym punktem dzisiejszej konferencji po posiedzeniu RPP będzie nowa – lipcowa - projekcja inflacji i PKB. Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian.

Również Jakub Rybacki, główny ekonomista ING BSK ocenia, że wymowa raportu będzie „jednoznacznie gołębia”.

Zgodnie z marcową projekcją NBP inflacja CPI w 2018 miała wynosić 2,1 proc. r/r, a w 2019 2,7 proc. r/r . Prognozy zakładały ciągły wzrost inflacji bazowej (średnio 1,6 proc. r/r w 2018 oraz 2,6 proc. r/r w przyszłym roku).

Po upływie kwartału obydwa szacunki oceniamy zdecydowanie jako zbyt wysokie – konsensus rynkowy sporządzany przez PAP dla CPI na ten rok obniżył się do 1,7 proc. r/r (przy inflacji bazowej 1,1 proc. r/r). Na przyszły rok prognozowany jest umiarkowany wzrost do 2,1 proc. r/r (bazowa – 2 proc. r/r). Prognozy rynkowe sugerują, że CPI i inflacja bazowa zostaną zrewidowano ok. 0,5pp niżej względem poprzedniego raportu. Nasza prognoza CPI kształtuje się nieco niżej (1,4 proc. r/r w 2018). Uważamy jednak, że modelowe szacunki NBP wskażą szybsze odbicie inflacji bazowej względem naszych założeń – uważa ekonomista ING BSK.