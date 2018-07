PLL Lot zwiększa liczbę lotów do Pekinu

Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) wznowiły umowę code-share (współdzieleniu kodu) z Air China, dzięki czemu liczba rejsów bezpośrednich między Warszawą a Pekinem dostępnych w ofercie LOT-u wzrosła z trzech do siedmiu tygodniowo, podał przewoźnik.

Poprawa oferty jest możliwa dzięki wznowionej umowie code-share (współdzieleniu kodu). Mechanizm polega na tym, że dwie linie oferują sprzedaż miejsc w tym samym samolocie. LOT sprzedaje bilety w samolotach Air China między Warszawą i Pekinem w ramach własnego kodu LO, a w zamian chiński przewoźnik oferuje pasażerom bilety na rejsach LOT-u na tej samej trasie - na kodzie CA. Zasady rozliczeń zostały zapisane w umowie między przewoźnikami. Zyskuje pasażer, albowiem im gęstsza siatka połączeń, tym większa elastyczność i zachęta do podróży - czytamy w komunikacie.

Dzięki porozumieniu z chińskim przewoźnikiem liczba rejsów bezpośrednich między Warszawą a Pekinem dostępnych w ofercie LOT-u wzrosła z trzech do siedmiu tygodniowo. Dotychczas pasażerowie mogli kupować bilety LOT-u na rejsy z Warszawy do Pekinu trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i niedziele. Z powrotem Boeing 787 Dreamliner LOT-u startuje z Pekinu w poniedziałki, środy i piątki. Ponieważ LOT zdecydował o zacieśnieniu współpracy z Air China, sytuacja zmieniła się na korzyść. Pasażerowie LOT-u mogą teraz kupować bilety także na rejsy z Pekinu do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i soboty. W drugą stronę Airbus A330 linii Air China startuje z Lotniska Chopina w te same dni, wyjaśniono w materiale.

Chiny to kluczowy rynek azjatycki, a Pekin to kierunek często wybierany przez pasażerów LOT-u. W naszej działalności przewozowej konsekwentnie usprawniamy ofertę do miast takich jak Pekin, kluczowych portów z istotnym potencjałem pasażerskim. Mamy nadzieję na dalszy rozwój dwustronnych relacji z Air China, naszym partnerem w sojuszu Star Alliance - powiedział dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki, cytowany w komunikacie.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 6,8 mln pasażerów w 2017 r., co oznaczało wzrost o ok. 25 proc. r/r.

Jak podaje dzisiejsza „Rzeczpospolita” rząd Chorwacji zaprosił PLL LOT do rozmów na temat przejęcia części bądź całości linii Croatia Airlines. Chorawckie linie przewożą rocznie 2,1 mln pasażerów i latają do 39 lotnisk. Dziennik cytuje rzecznika prasowego Lot-u, który mówił, że „jeśli LOT zdecyduje się na przejęcie kolejnego przewoźnika, musiałoby to gwarantować szybki impuls w naszej ekspansji. Jest zresztą zbyt wcześnie, by komentować rozmowy, które jeszcze się nie zaczęły”.

Na podst. ISBNews