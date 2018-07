Ustawa, która ma zmniejszyć dług publiczny

Projekt przyjęty w środę przez Radę Ministrów jest bardzo ważny dla samorządów - dzięki proponowanym zmianom będą one mogły restrukturyzować swój dług, co zmniejszy dług publiczny i koszty jego obsługi – podkreśliła minister finansów Teresa Czerwińska.

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy jest bardzo ważny dla samorządów. Dzięki proponowanym zmianom będą one mogły restrukturyzować swój dług. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia poszczególnych JST, ale także całego państwa, gdyż wpłynie na zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi. Dla lokalnych samorządów to także zwiększenie możliwości rozwojowych i bezpieczeństwa finansowego - wskazała minister Czerwińska.