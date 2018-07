Zmodernizowane ED72 w województwie dolnośląskim

We Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego ED72, który będzie służył pasażerom POLREGIO w województwie dolnośląskim. Jednostka po przełomowej modernizacji posiada nowoczesny design i szereg innowacyjnych rozwiązań wpływających na komfort i bezpieczeństwo podróży.

Województwo dolnośląskie to kolejne po województwie opolskim i łódzkim, do którego trafia zmodernizowany ED72. Te elektryczne zespoły trakcyjne zostały poddane gruntownej i przełomowej modernizacji. Dzięki temu składy posiadają szereg udogodnień dla pasażerów, m.in. innowacyjne ładowarki indukcyjne w stolikach, komfortowe fotele, klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz nowoczesne toalety przygotowane również dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z niemowlętami. Wyznacznikiem jakości marki POLREGIO staje się nowoczesny tabor przystosowany do potrzeb wszystkich pasażerów. Dzisiaj jeden pojazd zmodernizowany przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” trafił do Oddziału Dolnośląskiego Przewozów Regionalnych.

Kilka dni po premierze dwóch nowoczesnych ED72 w sąsiednim województwie opolskim jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, gdzie do dyspozycji pasażerów przekazujemy kolejny pojazd. Wprowadzanie innowacji i podnoszenie jakości naszych usług to priorytety prowadzonego przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu procesu restrukturyzacji. Zakłada on nie tylko reorganizację zarządzania, ale przede wszystkim radykalne podniesienie komfortu podróżowania. Cieszy zatem, że w ważnym dla nas województwie będziemy wozić pasażerów składem zaprojektowanym w oparciu o ich oczekiwania. To nowa jakość, która staje się wyznacznikiem marki Polregio – powiedziała Anna Lenarczyk, Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy Przewozów Regionalnych.

Pojazdy ED72 jako pierwsze w Polsce posiadają innowacyjne ładowarki indukcyjne zamontowane w stolikach. Składy zostały wyposażone w bezprzewodowy Internet WiFi oraz gniazda USB. Przebudowa objęła również zmianę designu poprzez budowę nowoczesnego, aerodynamicznego czoła z szybą panoramiczną. Dla bezpieczeństwa podróżnych pojazdy zostały wyposażone w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), czyli skomputeryzowane urządzenia, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzą osoby przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

Dolny Śląsk jest zdecydowanym liderem w kraju jeśli chodzi o przyrost liczby pasażerów korzystających z kolei. Nie byłoby tego bez oferty przewozowej, którą staramy się z każdym kolejnym rozkładem jazdy poprawiać i dostosowywać do potrzeb mieszkańców oraz bez nowoczesnego taboru. Dzisiejsza prezentacja pojazdu POLREGIO to kolejny ważny krok w rozwoju kolei i transportu publicznego w naszym województwie – powiedział Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny m.in. za transport. Ogromnie cieszę się z faktu, iż jeden z sześciu zmodernizowanych pojazdów będzie stacjonował we Wrocławiu. Pasażerowie regionu dolnośląskiego odczują znaczną poprawę komfortu jazdy dzięki zastosowanym w pojeździe rozwiązaniom. Do końca wakacji pojazd będzie obsługiwał odcinek Wrocław – Lubliniec, a z początkiem roku szkolnego planujemy obsługę odcinka Wrocław – Głogów, gdzie w ostatnim czasie notujemy znaczny wzrost liczby podróżnych. Rynek przewozów pasażerskich jest bardzo wymagającym odbiorcą stąd jestem dumna z tego, że zachodzące zmiany w Polregio pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość – powiedziała Marzena Karoń, Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Przewozów Regionalnych. Przekazanie do eksploatacji zmodernizowanych przez naszą firmę elektrycznych zespołów trakcyjnych ED72Ac to dla nas duża satysfakcja zwłaszcza, że ED72Ac-105 jest 212–tym zmodernizowanym przez naszą spółkę EZT wyposażonym w napęd asynchroniczny. Zmodernizowane pojazdy ED72Ac mogące pomieścić blisko 500 pasażerów, w tym 221 na miejscach siedzących, wyposażone m.in. w nowoczesny napęd, silniki asynchroniczne, klimatyzację, wygodne fotele, jak również systemy informacji pasażerskiej i monitoringu znacząco poprawią komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz obsługi. Przewozy Regionalne to wymagający klient, stawiający na jakość swojej floty pojazdów. Tym bardziej więc cieszę się, że przekazujemy dziś ten nowoczesny pojazd, a pasażerom życzę wielu wygodnych i przyjemnych podróży – powiedział Jacek Grabarczyk, Dyrektor Marketingu ZNTK „Mińsk Mazowiecki”.

W ED72, oprócz udoskonalonej przestrzeni dla podróżnych z dużym bagażem, dostępne są również stojaki na rowery, gniazdka elektryczne, windy oraz podjazdy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. ED72 będą kursowały głównie na trasie Kędzierzyn-Koźle – Opole – Wrocław.