Rusza elektrownia Ostrołęka C

12 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisano kontrakt na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MWe. Nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja będzie sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północno-wschodniej Polski. W uroczystości podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą udział wziął Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.

W wydarzeniu wzięli również udział: John Armstrong - Radca do Spraw Ekonomicznych w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce, Prezesi spółek: Energa S.A.– Arkadiusz Siwko i Enea S.A.– Mirosław Kowalik, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych Ostrołęki, na czele z Prezydentem Miasta Januszem Kotowskim i wszyscy, którym zależało na realizacji tej inwestycji.

Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. W dniu 12 lipca 2018 r. w Ostrołęce przedstawiciele spółki celowej podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Postępowanie wygrało konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS). Wartość oferty konsorcjum to 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Generalny Wykonawca, GE Power, wybuduje w trybie „pod klucz” kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1 000 MWe i sprawności na poziomie 46%. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Wyznaczniki inwestycji to nowoczesne technologie i najwyższe standardy środowiskowe.

Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C, spełniający restrykcyjne emisyjne standardy UE , jest potrzebny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecnie nowoczesne bloki tego typu zwiększają stabilność systemu energetycznego i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Takie inwestycje umożliwiają rozwijanie odnawialnych źródeł energii - mówił Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.

Nowy blok o mocy 1 000 MWe będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Energa.

Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Wpisuje się w proces modernizacji krajowej energetyki z wykorzystaniem, co istotne jako paliwa polskiego węgla - mówi Arkadiusz Siwko, Prezes Energi S.A. - Zgodnie z założeniami inwestycja będzie oparta o nowoczesne technologie i będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe. To gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na rynku wytwórców energii elektrycznej, a także satysfakcjonującej stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

– Elektrownia Ostrołęka C to przykład postępującej modernizacji polskiej energetyki. Nowy blok będzie kolejnym z serii stabilnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł energii o mocy ok. 1 GW tworzących strategiczną podstawę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w oparciu o bezpieczne i przewidywalne, rodzime paliwo węglowe - mówi Mirosław Kowalik, Prezes Enei S.A.- Wykorzystamy nasze kompetencje i doświadczenia zdobyte podczas budowy nowoczesnego bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice, którego pierwsze miesiące eksploatacji udowadniają, że nowoczesne technologie węglowe dobrze wpisują się w budowę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zgodnie z umową, Generalny Wykonawca po podpisaniu umowy będzie mógł od razu przystąpić do prac organizacyjnych, polegających na przygotowaniu placu budowy, rozpoczęciu fazy projektowania i pozostałych czynności związanych z mobilizacją jego zasobów, tak, aby w możliwie najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo harmonogramu realizacji inwestycji. Podpisanie umowy przez spółkę celową z Generalnym Wykonawcą nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed).

Rozpoczynamy inwestycję o szczególnym znaczeniu dla naszych wspólników – Energi i Enei – mówi Edward Siurnicki, Prezes spółki Elektrownia Ostrołęka. - Wspólnie z Wykonawcą czeka nas kilka lat wytężonej pracy. Jesteśmy przekonani, że korzystając z doświadczenia GE zrealizujemy postawione przed nami zadanie i w 2023 roku rozpoczniemy eksploatację nowej elektrowni.

Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku. Spółka Celowa posiada niezbędną dokumentację techniczną oraz wymagane decyzje administracyjne i korporacyjne, które były niezbędne do ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym na pograniczu Miasta Ostrołęki i Gminy Rzekuń. Nie bez znaczenia pozostaje także skala inwestycji w kontekście wygenerowania znaczącego impulsu wzrostu PKB Polski oraz rozwoju regionu ostrołęckiego (spodziewany poziom liczby zatrudnionych pracowników w szczytowym momencie fazy budowy osiągnie ok. 2,5 tys. osób).

– Inwestycja ta otwiera nową erę w gospodarczej historii miasta. Zarówno pod względem społecznym jak i ekonomicznym jest to spełnienie wieloletnich oczekiwań lokalnej społeczności – mówi Janusz Kotowski, Prezydent Ostrołęki. - Wiemy, że będzie to pod każdym względem najnowocześniejsza elektrownia węglowa, bardzo wydajna i przyjazna dla środowiska, spełniająca najostrzejsze normy ekologiczne. Miasto już ma pozytywne doświadczenia we współpracy z Grupą Energa (m.in. wielomilionowa pomoc w przebudowie dróg i remoncie mostu). Współdziałanie na rzecz budowy nowego bloku elektrowni traktujemy jako priorytet. Ta największa w północno-wschodniej Polsce inwestycja jest na wiele lat gwarantem stabilnej sytuacji na rynku pracy, a zarazem niesie dobrą przyszłość finansową dla Ostrołęki, choćby z tytułu wpływów podatkowych. Nowa wielka inwestycja Energi to ogromna szansa rozwojowa dla Ostrołęki i całego regionu.

Przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5000 polskich dostawców.

– Cieszymy się z dziś podpisanego kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka C – jesteśmy bliżej rozpoczęcia prac nad tym ważnym projektem, którego efektem będzie dostarczenie energii wystarczającej do zasilenia 300 tys. polskich domów. To kolejny dowód naszego zaangażowania w rozwój polskiej energetyki, w którym uczestniczymy od ponad 70 lat, dzięki naszym fabrykom w Elblągu i Wrocławiu. Projekt ten wesprze również rozwój gospodarczy kraju. Podobnie jak to miało miejsce przy realizacji projektu w Opolu, planujemy skorzystać z naszego dobrze rozwiniętego i sprawdzonego łańcucha partnerów i podwykonawców z Polski – mówi Andreas Lusch, Prezes GE Steam Power.

Charakterystyka inwestycji

Elektrownia Ostrołęka C z nowym blokiem o mocy 1 000 MWe brutto i sprawnością elektryczną o wartości na poziomie 46% netto będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii, pracującym w oparciu krajowy surowiec energetyczny. Elektrownia Ostrołęka C będzie spełniała wszystkie wymagane standardy emisyjne w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (ang. Large Combustion Plants, LCP), w tym także standardy wynikające z konkluzji BAT. Grupy: Energa i Enea, realizując wspólnie projekt Elektrowni Ostrołęka C, chcą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte przez Eneę podczas budowy nowego bloku w Elektrowni Kozienice.

Wysokosprawny blok energetyczny o mocy 1 000 MWe brutto na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii umożliwiających pracę bloku z wysoką dyspozycyjnością i sprawnością. Wykorzystane technologie pozwolą także na pełne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania poprzez budowę nowoczesnych i wydajnych instalacji pomocniczych w zakresie obsługi wszystkich gospodarek, które będą funkcjonować na terenie elektrowni. Jest to inwestycja kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Parametry techniczne projektu:

Moc elektryczna 1 000 MWe brutto

Wysoka elastyczność – zmienność obciążenia 30 - 103%

Wysoka sprawność netto przekraczająca 46%

Wysoka dyspozycyjność - docelowo 92,5%

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln Klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Elektrownia Ostrołęka spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce została zawiązana w celu realizacji projektu, pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C”. Udziałowcami Spółki są: Energa S.A. i Enea S.A., ich udział w strukturze kapitału zakładowego wynosi po 50%.

GE w Polsce

GE weszło na rynek polski jako inwestor w 1992 roku. Obecne firma zatrudnia ponad 5 500 osób i zarządza dwiema fabrykami GE Aviation produkującymi części do silników lotniczych (w Dzierżoniowie i Bielsko-Białej) oraz trzema fabrykami GE Power (fabryka turbin i odlewnia w Elblągu oraz fabryka generatorów we Wrocławiu). Do Grupy GE w Polsce, w zeszłym roku, dołączyła LM Wind Power z siedzibą w Goleniowie, która produkuje łopaty wiatrowe dla elektrowni wiatrowych lądowych i morskich. Od 18 lat działa w Warszawie Inżynieryjne Centrum Projektowe (EDC - Engineering Design Center), gdzie opracowywane są części do silników lotniczych, kotłów, turbin gazowych, parowych i wiatrowych. Spółka powstała jako wynik współpracy i porozumienia pomiędzy GE i Instytutem Lotnictwa. Inwestycje GE w Polsce od początku działalności wyniosły 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój to około 100 mln USD.

GE Power

GE Power to światowy lider w zakresie energetyki. Dostarczamy technologię, rozwiązania oraz usługi serwisowe na każdym etapie łańcucha dostaw branży energetycznej - od wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Zmieniamy oblicze przemysłu energetycznego poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów i oddziaływanie skali pierwszej globalnej firmy Ery Przemysłu Cyfrowego. Wspólnie z naszymi klientami w ponad 150 krajach, dostarczamy energię dla ponad jednej trzeciej części świata – oświetlając miasta, rozwijając gospodarkę i łącząc ludzi na całym świecie.

