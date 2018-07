Pierwsze wypłaty 300 plus

Wypłacane są pierwsze środki z programu „Dobry start” dla rodzin, które złożyły wniosek o świadczenie drogą elektroniczną - poinformowała w czwartek szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej i świadczenia „500 plus” można składać on-line od 1 lipca.

Poinformowała, że od 1 lipca złożono ponad 819 tys. wniosków online o świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzina 500 plus”.

Jeśli chodzi o +Dobry start+ to jest ich 637 tys., a o +500 plus+ to jest ponad 182 tys. - mówiła minister.

Elektroniczne składanie wniosków zostało zaakceptowane. Myślę, że idziemy na jakiś rekord w liczbie złożonych wniosków drogą elektroniczną. Gdyby to się zbliżyło w +Dobrym starcie+ do poziomu około 40 proc., to będzie mistrzostwo świata. Liczę, że jest na to szansa, bo wniosek nie jest skomplikowany, nie jest trudne - skomentowała minister.