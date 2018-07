Facebook coraz ważniejszy w polskim biznesie

Facebook oraz Google wielu na świecie zarzuca wiele, ale jedno jest pewne: to te dwie firmy otworzyły rynek reklamy dla najmniejszych nawet firm i biznesów. Łatwo zapomnieć, jak było jeszcze niedawno, a młodsi tego świata nie poznali – świata, w którym zdecydowanej większości firm w Polsce nie było stać na reklamę. Dziś wygląda to już zupełnie inaczej. W dodatku Facebook aktywnie buduje fizyczną społeczność wokół swojej społeczności wirtualnej, także wśród małych firm, coraz aktywniej w samej Polsce

Dziś Facebook jest inicjatorem spotkań i szkoleń, podczas których polscy przedsiębiorcy uczą się, jak najbardziej efektywnie wykorzystywać Facebooka, aby ich biznes mógł się rozwijać i rosnąć. Takim przykładem są np.: konferencje Boost Your Business, których 6 edycji odbyło się w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat. W ich trakcie setki polskich MŚP zdobyło unikalną wiedzę o tym jak korzystać z cyfrowych rozwiązań i narzędzi, aby pozyskać nowych klientów, zwiększyć świadomość marki i sprzedaż.

Facebook jest też organizatorem spotkania SMB Day, którego pierwsza edycja odbyła się w Przestrzeni w maju bieżącego roku. W spotkaniu wzięło w niej udział 120 przedstawicieli polskich małych i średnich przedsiębiorstw, którzy uczestniczyli w szkoleniach z wykorzystania platform mobilnych w działaniach biznesowych. Szkolenia były transmitowane na żywo dla osób, które nie mogły wziąć w nich udziału osobiście, a zapis z warsztatów jest wciąż dostępny na stronie.

Polska jest również wśród krajów, w których Facebook organizuje wersję offline swojego największego programu szkoleniowego online Blueprint (Blueprint Live). Spotkania te kieruje do profesjonalistów branży social media, którzy doskonalą swoje umiejętności w zarządzaniu stronami i tworzeniu treści pod okiem naszych ekspertów.

Facebook pomaga też małym i średnim przedsiębiorstwom rosnąć i rozwijać międzynarodową działalność. Dziś z Facebooka korzysta ponad 70 milionów firm z całego świata. Odnosząc się do sektora MŚP w Polsce i tego w czym konkretnie pomaga on małym i średnim firmom, bardzo trafnie pokazują poniższe statystyki:

o Ponad jedna trzecia polskich MŚP obecnych na Facebooku zbudowała swoją działalność dzięki serwisowi Facebook;

o 59 proc. polskich MŚP obecnych na Facebooku mogło zatrudnić więcej pracowników dzięki wzrostowi obrotów po dołączeniu do Facebooka;

o 64 proc. polskich MŚP obecnych na Facebooku twierdzi, że ich sprzedaż wzrosła dzięki obecności na platformie;

o 65 proc. polskich MŚP obecnych na Facebooku uważa, że platforma umożliwia im sprzedaż produktów w innych miastach i państwach;

o 80 proc. polskich MŚP obecnych na Facebooku twierdzi, że platforma pomaga im przyciągać klientów;

o 78 proc. polskich MŚP przyznaje, że umiejętności cyfrowe są ważne w procesie rekrutacji nowych pracowników – bardziej niż to jaką szkołę ukończył aplikant.

o Z polskimi firmami na Facebooku są połączone 64 miliony osób z całego świata. Polacy też aktywnie poszukują na Facebooku informacji o produktach i usługach. Świadczy o tym fakt, że 85 proc. polskich użytkowników jest połączona z przynajmniej jedną polską firmą sektora MŚP, a 68 proc. z nich także z przynajmniej jedną zza granicy.

Nic dziwnego, że Facebook w Polsce jeszcze krok dalej i Dlatego powołał Radę Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Facebook powołał polską Radę MŚP

Rada MŚP składa się z 13 właścicieli małych i średnich firm z całej Polski reprezentujących różne branże od handlu po biznes restauracyjny oraz szkoleniowy. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich z nich jest fakt, że skalują i rozwijają swój biznes poprzez Facebook. Czasem w skali lokalnej lub krajowej jak np.: bardzo oryginalny koncept krakowskiej restauracji 27 porcji, a czasem międzynarodowej jak firma Little Frog, która swoje chusty do noszenia dzieci sprzedaje do 80 krajów na świecie.

Od samego początku ideą jaka przyświecała Facebookowi w powstaniu Rady była chęć dotarcia do małych i średnich przedsiębiorstw w celu lepszego ich zrozumienia ich specyfiki, aby w rezultacie móc je lepiej i efektywniej wspierać. Polska Rada MŚP jest jedną z 11 funkcjonujących na całym świecie – komentuje Robert Bednarski, dyrektor na Polskę i Europę Środkową i Wschodnią w Facebook. - Rada MŚP nie jest zamkniętą reprezentacją małego i średniego biznesu w ekosystemie Facebooka. - Kadencja każdej Rady trwa dwa lata i po jej upływie do współpracy zapraszamy kolejna grupę przedsiębiorców – dodaje.

Obecna Rada MŚP jest pierwszą powołaną w Polsce. W obecnym składzie będzie pracować do jesieni 2019 roku. Po zakończeniu swojej pracy w Radzie przedsiębiorcy pozostaną w bliskim kontakcie zarówno z Facebookiem jak i z jej nowymi członkami pełniąc role mentorów.

Członkowie Rady MŚP spotykają się co najmniej dwa razy w roku, aby omawiać postępy w zakresie projektowanych rozwiązań, ale też by dyskutować o nowych wyzwaniach stojących przed 80 milionami firm z całego świata, które poszukują klientów na Facebooku. Podczas tych sesji członkowie wymieniają się pomysłami, które Facebook przekazuje do zespołu ds. marketingu produktów, dzięki czemu mogą być one wykorzystywane przy aktualizacji istniejących produktów lub wprowadzaniu nowych.

Po każdym spotkaniu Rady wnioski i rekomendacje są przekazywane do zespołu ds. marketingu produktów, dzięki czemu mogą być one wykorzystywane przy aktualizacji istniejących produktów lub wprowadzaniu nowych – ocenia Robert Bednarski z Facebook. - Jednym z takich pomysłów była potrzeba stworzenia fizycznego miejsca, gdzie przedsiębiorcy będą mogli spotykać się ze sobą i Facebookiem, aby wspólnie pracować nad rozwojem ich biznesu. Ze względu na szczególną aktywność polskich przedsiębiorców Polska jest często na liście krajów, w których Facebook testuje nowe rozwiązania i ich skuteczność – dodaje.

Przykłady:

o Little Frog

Marzena i Patryk Rietig (siedzieli przed nami) gdy urodziło im się dziecko, chcieli nosić je w chuście. W tamtym czasie były one w Polsce mało popularne, więc kupili pierwszą w Niemczech. Był to impuls do założenia własnej firmy i marki: Little Frog. Dziś eksportują do 80 krajów.

o 27 Porcji

Adrian i Marta Falatyn opuścili świat korporacyjny i założyli restaurację 27 Porcji. Pierwotnym pomysłem było miejsce dla: 27 osób, 27 dań, po 27 zł każde. Przez ostatnie 3 lata ich jedyna obecność online odbywała się za pośrednictwem Facebooka i dopiero niedawno uruchomili stronę internetową. Ta obecność jest bardzo efektywna, ponieważ dziś restauracja operuje już w nowej lokalizacji przystosowanej dla 150 osób.

o MEBS - meble gdańskie

Dobry przykład bardzo tradycyjnego rzemiosła, a przy tym rodzinnej firmy, która dzięki takim narzędziom jak Facebook może skalować i promować swoją działalność na cały świat.

Przestrzeń dla rozwoju, przestrzeń do dialogu, przestrzeń dla społeczności

Przestrzeń będzie stymulować polską gospodarkę i wspierać innowacyjność oraz walczyć z cyfrowym wykluczeniem. W tym celu stanie się centrum szkoleń dla osób wkraczających na rynek pracy, dla przedsiębiorców oraz dla organizacji społecznych. Podczas jej otwarcia Facebook ogłosił jeden z pierwszych flagowych programów w tym obszarze, który zakłada zakłada przeszkolenie do 2020 roku 50 tysięcy osób z Polski w obszarze kompetencji cyfrowych.

Celem szkoleń jest nabycie umiejętności cyfrowych zwiększających szanse na rynku pracy lub podnoszenie już posiadanych umiejętności cyfrowych. Obecnie jesteśmy w fazie programowania szkoleń, tak aby ich zakres był dopasowany do potrzeb odbiorców zidentyfikowanych w badaniu polskiego rynku pracy. Szkolenia rozpoczną się po wakacjach.

Podobnie jak Facebook, Przestrzeń ma być bezpiecznym miejscem swobodnej wymiany idei i poglądów. Służy edukacji obywatelskiej i uczy świadomego odbioru mediów i treści w internecie.

Przestrzeń jest także miejscem spotkań i szkoleń, otwartym na różnorodne inicjatywy społeczne. Dzięki organizowanym wydarzeniom wspiera działania lokalnych społeczności oraz inicjatywy na rzecz wspólnego dobra. W tym punkcie warto zauważyć, że Przestrzeń jest również odpowiedzią na postulaty wysuwane przez Radę MŚP dotyczące tego, że istnieje potrzeba stworzenia miejsca gdzie przedsiębiorcy mogą się spotykać ze sobą i Facebookiem i dyskutować o rozwoju swojego biznesu na platformie.

Otwarta z końcem maja placówka „Przestrzeń from Facebook” w Warszawie to pierwszy taki ośrodek Facebooka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Podobne zostaną otwarte również w Hiszpanii i Włoszech.

Maksymilian Wysocki