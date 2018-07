Zamknięcie dnia na giełdzie - czwartek

Lekkim wzrostem zakończyła się czwartkowa sesja dla WIG 20 i mWIG 40, zaś niewielki spadek zanotował sWIG 80. CD Projekt przewodził wzrostom wśród blue chipów ustanawiając nowe historyczne maksimum, zaś wśród średnich spółek liderem zwyżek było 11 bit studios. Mocne spadki kontynuował Budimex

WIG 20 wzrósł w czwartek na zamknięciu o 0,32 proc. do 2.161,20. WIG zwyżkował o 0,23 proc. do 56.671,44 pkt., mWIG 40 zyskał 0,09 proc. do 4.207,61 pkt., a sWIG 80 poszedł w dół o 0,33 proc. do 12.645,26 pkt.

Impet spadkowy na GPW wygasa, w ostatnich trzech miesiącach zniżki wyhamowują. Choć były ustalane nowe minima, to inwestorzy podejmowali także próby odreagowania. W końcu podaż straci argumenty i dojedzie do większego odbicia - powiedział Tomasz Kolarz, ekspert ds. analiz BM Alior Banku. - Warunkiem poprawy nastrojów jest wyjście WIG 20 powyżej 2.177-2.195 pkt., czyli linii półrocznego trendu spadkowego. To pozwoli przetestować poziom 2.310 pkt., czyli pierwsze ważne opory - dodał.

Zdaniem Kolarza na rynku panuje nerwowość wynikająca z obaw, że wojna handlowa między USA a Chinami może spowodować spowolnienie wzrostu na świecie. Dodatkowo inwestorzy dyskontują przyszłe podwyżki stóp proc. Fed, co negatywnie wpłynie na wycenę aktywów akcyjnych oraz na rynki wschodzące.

WIG 20 spadł w 2018 r. o ponad 12 proc., zaś od styczniowych szczytów poszedł w dół o blisko 18 proc.

W czwartek obroty na GPW wyniosły ok. 535 mln zł, z tego ok. 375 mln zł na spółkach z WIG 20. Liderem pod tym względem był PKO BP (67 mln zł), którego kurs wzrósł o 1,3 proc.

Najmocniej wśród blue chipów (o 3,5 proc. do 184,8 zł) zwyżkował w czwartek CD Projekt, którego kurs po raz pierwszy w historii zamknął się powyżej 180 zł. Notowania spółki testowały ten poziom przez pięć poprzednich sesji.

Zniżkom przewodził Eurocash (o 2,5 proc.).

Kurs Energi spadł o 2,8 proc., a Enei poszedł w dół o 0,8 proc. W czwartek Elektrownia Ostrołęka, której współudziałowcami są obie spółki, podpisała umowę z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego: konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems.

Na szerokim rynku Budimex kontynuował zniżki i stracił 8,2 proc., najwięcej w mWIG 40. W środę kurs budowlanej spółki spadł o 7,8 proc. po publikacji szacunkowych wyników wskazujących spadek zysku netto grupy w II kwartale o 41 proc. rdr, do 65 mln zł.

Liderem wzrostów wśród średnich spółek było 11 bit studios, które zwyżkowało o 3,5 proc. Producent gier poinformował w czwartek o podpisaniu z Shenzhen Tencent Computer Systems Company umowy dotyczącej dystrybucji gry „Moonlighter” w Chinach.

Kurs Torpolu wzrósł o 3,6 proc. Grzegorz Grabowski, prezes specjalizującej się w budownictwie kolejowym spółki poinformował w czwartek PAP, że grupa realizuje obecnie kontrakty warte ponad 2,8 mld zł netto i uczestniczy w kolejnych przetargach o wartości ponad 5 mld zł.

Medicalgorithmics spadł o 1,1 proc., choć w trakcie sesji kurs rósł nawet o 6,5 proc. Spółka poinformowała o uzyskaniu zgody amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków na dopuszczenie do sprzedaży w USA systemu Pocket ECG CRS wykorzystywanego do hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z chorobami układu krążenia. Medicalgorithmics będzie mógł dzięki temu rozpocząć komercjalizację systemu.

