Start programu Dostępność Plus

Program Dostępność Plus najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, ale już zaczęły się prace nad wrażaniem niektórych jego elementów - powiedział w czwartek wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży

Po pierwsze - jak zaznaczył Chorąży - jest już gotowy projekt ustawy o zwiększeniu dostępności urzędowych stron, prowadzone są też prace mające doprowadzić do powstania Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych. Ma to być instytucja, która m.in będzie wydawała homologację na samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a także stworzy i wprowadzi w życie system nauki jazdy dla nich.

Minister dodał, że obecnie resort zaczyna szkolenia dla służb nadzoru budowalnego i osób odpowiedzialnych za projektowanie budynków. Chodzi nie tylko o podjazdy czy szersze drzwi, ale stworzenie takich warunków, żeby ludzie czasowo lub stale niepełnosprawni mogli żyć równie wygodnie jak zdrowi - wyjaśnił.

Ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia niepełnosprawnych i osób starszych ma instalacja wind w budynkach. Obecnie przeprowadzamy analizy techniczne, które pomogą nam opracować sposób rozwiązania tego problemu” - powiedział minister, zaznaczając, że przy instalacji wind trzeba rozwiązać dwa problemy: techniczny, ponieważ w niektórych blokach dźwigi trudno zamontować. Drugi problem - to pieniądze, które trzeba wyłożyć. „Pracujemy nad stworzeniem wsparcia finansowego, z którego np. wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie będą mogły korzystać - wyjaśnił minister.

Wiceszef resortu dodał również, że najprawdopodobniej późną jesienią Komisja Europejska zacznie z państwami członkowskimi rozmowy na temat wprowadzenia unijnej dyrektywy zobowiązującej np. banki czy pocztę do przebudowania swoich stron internetowych tak, by mogły z nich korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami. To oznacza, że w najbliższych latach instytucje komercyjne będą musiały przejść tę samą drogę, którą zaraz zaczną nasze urzędy.

W czwartek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji poinformowały, że gotowy jest już projekt ustawy o dostępności stron internetowych. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, to do końca 2020 wszystkie instytucje publiczne powinny mieć już strony, z których będą mogły korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że celem ustawy jest zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do treści zawartych na stronach internetowych. Chodzi o to, żeby wszyscy mogli czytać ustawy, informacje, żeby wiedzieli, co się dzieje w ich okolicy i mogli korzystać z usług, jakie oferują np. samorządy.

Obowiązek dostosowania swoich stron internetowych dla osób np. niedowidzących czy niesłyszących będą musiały wprowadzić m.in. urzędy gmin, biblioteki, szkoły, ośrodki zdrowia.

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej wpisuje się w rządowy program Dostępność Plus.

PAP, mw