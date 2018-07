PKP Cargo kupi lokomotywy od Newagu

PKP Cargo i Newag podpisały list intencyjny w sprawie zakupu lokomotyw DRAGON 2, podało PKP Cargo. List otwiera drogę do podjęcia negocjacji w sprawie nabycia przez PKP Cargo trzech sześcioosiowych lokomotyw E6ACTa - DRAGON 2, produkowanych przez Newag. Jeśli rozmowy zakończą się pozytywnie, przewoźnik otrzyma zamówione pojazdy najpóźniej do końca tego roku.

Lokomotywy DRAGON 2 spełniają nasze oczekiwania, gdyż umożliwiają prowadzenie ciężkich składów towarowych. Są to nowoczesne pojazdy i ich zakup będzie realizacją naszej strategii taborowej, gdyż staramy się zarówno modernizować nasz tabor, jak i kupować nowe jednostki u polskich producentów – powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. - Spółka inwestując, reaguje na wyzwania stawiane przez rynek. W tym roku notujemy duży wzrost przewozów, które są wyższe o 6% niż w 2017 roku i aż o 20% w porównaniu do 2016 roku. Ponadto inwestycje taborowe pozwolą nam przygotować się do szczytu przewozowego w kolejnych latach, związanego zwłaszcza z rosnącym zapotrzebowaniem na kruszywa budowlane, a lokomotywy DRAGON 2 na pewno podniosą nasz potencjał przewozowy” – dodał Warsewicz.