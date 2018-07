Tor wodny do Szczecina będzie głębszy

Firma Sweco Consulting została inżynierem kontraktu dla modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. Jej zadaniem będzie nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji przez wykonawcę, a także prowadzenie monitoringu środowiskowego.

W piątek w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano umowę wartą ok. 11,5 mln zł brutto z poznańską firmą Sweco Consulting.

Z kolei dyrektor Sweco Consulting Sp. z o. o. Narcyz Stefańczyk zaznaczył, że teren, który będzie przedmiotem inwestycji ma swoją historię, w tym związaną z działaniami wojennymi.

Jak powiedział Zdanowicz, obecnie trwa jeszcze badanie złożonych ofert na wykonawcę pogłębienie toru.

Wcześniej wspominaliśmy, że może się to udać do końca czerwca br. Niestety z uwagi na obszerną dokumentację i obszerne wyjaśnienia składane przez podmioty sprawa się przeciąga. Do końca lipca br. to rozstrzygniecie ogłosimy, co nie zagraża w żadnym stopniu terminowi realizacji - dodał Zdanowicz.