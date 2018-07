Posiedzą za złom nieżelazny

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT w obrocie metalami nieżelaznymi - dowiedziała się w piątek PAP. Straty Skarbu Państwa w tej sprawie mogą sięgać ok. 53 mln zł.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że do zatrzymania doszło w środę w woj. wielkopolskim i mazowieckim. Zaznaczył, że to kolejne zatrzymania w prowadzonym przez ABW śledztwie wyłudzeń podatku VAT w handlu metalami nieżelaznymi. W tej sprawie straty Skarbu Państwa szacuje się na kwotę ok. 53 mln zł.

Dwaj zatrzymani przez agentów katowickiej delegatury ABW mężczyźni, to przedstawiciele firm „słupów” wykorzystywanych przez grupę przestępczą do fikcyjnego obrotu m.in. katodami niklowymi.

Żaryn wyjaśnił, że grupa stosowała mechanizm tzw. karuzeli podatkowej - za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji firm, dokonywała fikcyjnego zakupu towarów opodatkowanych zerową stawką podatkową. Następnie te same towary ponownie wprowadzała do obrotu na terenie RP ze stawką 23 proc. VAT.

Spółki te nie odprowadzały podatku VAT, a towar ponownie, za pośrednictwem jednej z nich trafiał do Czech. Po wywiezieniu towaru za granicę, firmy zwracały się o zwrot nienależnego podatku na podstawie wystawionych faktur. Potwierdzały one rzekome transakcje z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych - powiedział rzecznik.

Żaryn podał, że wobec zatrzymanych przez ABW, sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt na wniosek nadzorującej to śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz zarzuty skarbowe, związane z dokonanymi wyłudzeniami podatku VAT - powiedział. Zaznaczył, że w śledztwie do tej pory zatrzymano 19 osób.

