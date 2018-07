Adamczyk: IATA popiera budowę nowego lotniska

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego uzyskała poparcie IATA, która skupia światowych przewoźników lotniczych - mówił w sobotę w Brzesku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk spotkał się z mieszkańcami Brzeska w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości „Polska jest jedna”.

Centralny Port Komunikacyjny, który opozycja odżegnuje od czci i wiary, wraz z towarzyszącym mu układem komunikacyjnym jest niezbędny, jest potrzebny. Uzyskał olbrzymie poparcie stowarzyszeń przewoźników lotniczych - mówił minister podczas spotkania.

Dodał, że ta inwestycja to odpowiedź na potrzebę integracji systemu komunikacyjnego państwa.

Ruch lotniczy w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie. Przewiduje się, że ten rok to będzie 45 mln pasażerów. Jeszcze w 2007-2008 roku najbardziej śmiałe prognozy nie przewidywały takiego ruchu, a on według analityków nadal będzie się rozwijał. W Polsce potrzebny jest port komunikacyjny, który będzie hubem: dobrze położonym, patrząc z perspektywy dalekich tras, tras azjatyckich, który odpowie na potrzeby przewoźników - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Adamczyk.

Dodał, że podczas Międzynarodowego Forum Transportowego w Lipsku miał okazję rozmawiać z szefem IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych), największej organizacji skupiającej przewoźników lotniczych, który - jak mówił minister - „pogratulował wszystkim tym, którzy podjęli bardzo odważną, ale potrzebną decyzję”.

Pytany o to, na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji, Adamczyk powiedział, że pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild przygotowuje niezbędne dokumenty dotyczące lokalizacji inwestycji i dotyczące powołania spółki, która zajmie się realizacją.

Centralny Port Komunikacyjny ma być najważniejszym węzłem transportowym usytuowanym w centrum Polski (w gminie Baranów), z rozbudowaną siecią kolejową i nowym lotniskiem, które ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane, by obsłużyć około 100 mln osób. Ma powstać na około 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a port ma być budowany przez kolejne osiem lat, do końca 2027 r.

Podczas spotkania z mieszkańcami Brzeska minister podkreślił, że PiS realizuje obietnice zawarte w programie wyborczym.

Polska niemocy mówiła, że nie da się uszczelnić systemu podatkowego - powiedział Adamczyk.

Jak podał, szacuje się, że za rządów poprzedników - PO i PSL - do budżetu państwa nie wpłynęło 260-280 mld zł należnych danin.

Dzisiaj sejmowa komisja śledcza, mam nadzieję, zdefiniuje, potwierdzi i wskaże, za czyją przyczyną te procesy były możliwe i gdzie się podziało te bez mała 300 miliardów złotych - dodał.

Adamczyk powiedział również, że administracja skarbowa uszczelnia system, a efekt jest taki, że „ci, którzy uczciwie płacą podatki, wreszcie mają poczucie, że nie ma równych i równiejszych”.

Zapowiedział, że rząd w ramach programu remontów dróg lokalnych jeszcze w tym roku wesprze samorządy kwotą 1,3 mld zł, a będzie to zaledwie jedna trzecia całej kwoty przeznaczonej na ten cel.

Dodał, że dotychczas dofinansowanie budowy dróg lokalnych mogło wynosić do 50 proc., a będzie podwyższone do 80 proc. w zależności od dochodów gminy, żeby nawet najbiedniejsze samorządy mogły realizować inwestycje.

To będą olbrzymie pieniądze - mówił Adamczyk. - Dzięki tym funduszom musimy zbudować sieć dróg samorządowych alternatywną dla dróg krajowych - powiedział minister.

