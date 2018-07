Polsko-włoskie rozmowy o polityce migracyjnej

Ministrowie ds. europejskich Polski i Włoch Konrad Szymański i Paolo Savona spotkają się w poniedziałek w Rzymie, by omówić kwestie polityki migracyjnej, nowych ram finansowych UE po roku 2020, Brexitu i aktualnej agendy Rady ds. Ogólnych - mówi MSZ.

Ministrowie Szymański i Savona spotkają się o godz. 17 w Palazzo Chigi, oficjalnej siedzibie premiera Włoch. MSZ podkreśla, że to pierwszy oficjalny kontakt na poziomie rządowym po utworzeniu gabinetu Giuseppe Conte.

MSZ Włoch rozesłał w sobotę noty dyplomatyczne do ambasad wszystkich państw członkowskich UE z apelem o wyrażenie gotowości przyjęcia części z 450-osobowej grupy migrantów przybyłej z Libii w rejon Sycylii. Osobny list z apelem do przywódców państw UE wystosował włoski premier Conte. Zwrócił się do nich z prośbą o „jasny sygnał wspólnej odpowiedzialności za zarządzanie zjawiskiem migracji” i rozważenie możliwości przyjęcia części osób.

Około 450 przybyłych z Libii migrantów znajduje się obecnie na pokładach dwóch włoskich okrętów, których załogi zabrały ich z łodzi i pontonów w rejonie Sycylii. W niedzielę migrantom dostarczono żywność i napoje. Dotychczas Niemcy, Francja, Malta, Hiszpania i Portugalia zadeklarowały, że przyjmą po 50 migrantów z tej grupy.

Kwestia Brexitu była jednym z tematów piątkowej rozmowy brytyjskiej premier Theresy May z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Brytyjska premier ujawniła w niedzielę w wywiadzie dla telewizji BBC, że amerykański prezydent poradził jej, aby „pozwała Unię Europejską, a nie rozpoczynała negocjacje” w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

W ubiegłym tygodniu w proteście przeciwko propozycjom premier z rządu odeszli ministrowie ds. Brexitu David Davis i spraw zagranicznych Boris Johnson, którzy oskarżali May o nadmierne ustępstwa wobec UE i nierealizowanie mandatu społecznego wynikającego z referendum ws. wyjścia ze Wspólnoty z czerwca 2016 r.

2 maja KE przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,279 biliona euro. Według tego projektu cięcia w unijnej polityce spójności mają wynieść około 7 proc., a we Wspólnej Polityce Rolnej około 5 proc. Znacznie różnią się jednak w odniesieniu do poszczególnych krajów - w przypadku Polski KE zaproponowała zmniejszenie o 23 proc. środków na politykę spójności.

