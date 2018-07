Most graniczny połączy polskie i słowackie drogi

Umowy o połączeniu polskiej drogi ekspresowej S19 ze słowacką R4 oraz budowie mostu granicznego między obu krajami podpisali w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu i budownictwa Słowacji Arpad Erseka.

Dokumenty podpisano na polsko-słowackim drogowym przejściu granicznym Barwinek-Vysny Komarnik w Beskidzie Niskim.

Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury wspólnych połączeń transgranicznych. Celem naszych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei - powiedział minister Adamczyk.

Połączenie dróg ekspresowych S19 i R4 planowane jest w pobliżu miejscowości Barwinek i Vysny Komarnik. Będzie to element szlaku drogowego Via Carpatia.

Adamczyk zwrócił uwagę, że ten szlak będzie potrzebny przede wszystkim regionom przygranicznym i leżących „na wschodzie naszych państw”.

Via Carpatia potrzebna jest państwom opartym o wschodnia granice Unii Europejskiej. Potrzebna jest zjednoczonej Europie - mówił minister infrastruktury.

Zdaniem Adamczyka, będzie ona „generatorem rozwoju gospodarczego, społecznego państw UE, ale także zewnętrznych ich sąsiadów”.

Dzięki tej wielkiej inwestycji młodzi ludzie z Polski, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii nie będą musieli szukać swoich miejsc pracy na zachodzie Europy. Ta praca będzie tutaj. Te stanowiska pracy zostaną dzięki tej drodze tutaj utworzone, wygenerowane - zauważył polski minister.

Także minister Erseka w swoim wystąpieniu na wspólnej konferencji prasowej podkreślił, że „umowy dotyczą naszych państw”, ale mają one również wymiar międzynarodowy.

Via Carpatia będzie nas łączyć. Zapewni nam dotarcie do każdego miejsca - zaznaczył.

Słowacki minister transportu i budownictwa powiedział, że nowy szlak drogowy podniesie też bezpieczeństwo na drogach i rozwinie ruch towarowy.

To nie jest nasz ostatni wspólny projekt. Przygotowujemy się do kolejnych - zapewnił Erseka.

Droga ekspresowa S19 przebiega przez wschodnią Polskę. Trasa, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok, w całości jest fragmentem Via Carpatia. Z kolei projektowana R4 poprowadzi od granicy z Polską do granicy z Węgrami przez Preszów i Koszyce.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Natomiast budowa mostu granicznego przez potok Jeleśnia w ciągu drogi E77 między Chyżnem a Trsteną ma usprawnić mobilność na jednym z najważniejszych przejść ze Słowacją. Nowy most zastąpi obecnie funkcjonujący. Jego ukończenie planowane jest w 2021 r.

W uroczystości podpisania umów uczestniczyli m.in. marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Bogdan Rzońca.

(PAP)