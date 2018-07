Włochy: Nie będzie sojuszu z V4

Włoski rząd nie chce zawrzeć sojuszu z Grupą Wyszehradzką - oświadczył w poniedziałek wiceszef MSZ Manlio Di Stefano w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera”. Jego zdaniem kraje V4 nie działają na rzecz „zjednoczonej i solidarnej” Europy.

W rozmowie z włoską gazetą Di Stefano, który wywodzi się z Ruchu Pięciu Gwiazd, stwierdził, że również jego koalicjant, czyli prawicowa Liga, „nigdy nie deklarowała, że chce sojuszu z Grupą Wyszehradzką”. „Nie ma żadnego nowego stanowiska rządu” w tej sprawie - dodał wiceminister.

Nasz premier Conte porusza się w zupełnie innym nurcie, czyli tradycyjnych sojuszy europejskich, ale pracując nad tym, by zmienić to, co w UE nie działa - wyjaśnił Di Stefano.

Wyraził opinię, że nie ma żadnej „zgody” z czterema krajami Europy Środkowej, bo - jak ocenił - ich wizja polityczna „bardzo różni się od naszej”.

My wierzymy, pracujemy, angażujemy się na rzecz zjednoczonej i solidarnej Europy, by funkcjonowała i wzrastała razem. Oni nie robią tego samego - ocenił włoski polityk.

Zdaniem wiceministra Włochy uzyskują „ważne rezultaty” w kwestiach migracji. Jak zauważył, wskazuje na to realizowana zasada dzielenia się obowiązkami przyjmowania migrantów.

Czytaj też Polsko-włoskie rozmowy o polityce migracyjnej

Odnosząc się do sprzeciwu rządu w Pradze wobec przyjęcia części migrantów z grupy 450 przybyłych na wody koło Sycylii, Di Stefano powiedział: „Premier Czech Andrej Babisz, który otrzymał tak jak wszyscy inni premierzy z UE list Conte z prośbą o współpracę, być może nie zrozumiał jeszcze, co to znaczy należeć do Unii”.

Nie wybiera się tego, co się chce. Są prawa, z których wszyscy korzystają, jak właśnie kraje Grupy Wyszehradzkiej, które otrzymują więcej wypłat niż wpłacają; są też obowiązki, które wszyscy muszą szanować - oświadczył wiceszef MSZ Włoch.

PAP, MS