Niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc rządu

Podczas dzisiejszego spotkania w województwie Pomorskim podsekretarz stanu w Ministerstwie rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki omawiał kwestie wsparcia osób niepełnosprawnych, jak również problemy z którymi wciąż stykają się potrzebujący pomocy.

Celem resortu od samego początku objęcia w nim kierownictwa przez minister Elżbietę Rafalską było poprawienie doli osób niepełnosprawnych. Obecne działania ministerstwa są konsekwencją rozwoju tej wizji.

Program Rodzina 500+ czy program „Za Życiem”, to tylko kilka z wielu działań resortu.

Podczas dzisiejszego spotkania chcę przedstawić już istniejące rozwiązania. Program „Za Życiem”, np. adresowany jest do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne - mówił wiceminister Zieleniecki i dodawał - „Udało nam się też chociażby zwiększyć renty socjalne. Od 1 czerwca ponad 270 tys. osób uprawnionych do renty socjalnej otrzyma tę rentę w kwocie stuprocentowej. 1 września zaś osoby uprawnione do renty otrzymają świadczenie w nowej wysokości i to z wyrównaniem”

1 lipca weszły w życie przepisy Pakietu Zdrowotnego adresowanego do osób niepełnosprawnych. Dają one prawo do korzystania dla osób z niepełnosprawnością do prawa pierwszeństwa do rehabilitacji, także prawo do szybszego otrzymania świadczeń.

„Czekają nas kolejne zmiany, np. wzrost zasiłku pielęgnacyjnego” - zapowiedział Zieleniecki, podkreślając, że całe działanie odbędzie się w dwóch etapach. Minister przyznał, że chce dalej konsultować rozwiązania nad którymi intensywnie pracuje ministerstwo.