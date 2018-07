Znaczny wzrost przeładunków w Szczecinie i Świnoujściu

Porty w Szczecinie i Świnoujściu przeładowały w pierwszym półroczu br. prawie o 12 proc. więcej ładunków, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe wzrosty zanotowały węgiel i ruda, największy spadek - zboże.

W pierwszym półroczu br. w zespole portów Szczecin-Świnoujście przeładowano ponad 14 mln ton towarów - poinformowały służby prasowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. To wzrost o prawie 12 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Liderem wzrostu jest węgiel, tego przeładowano więcej o nieco ponad 90 proc. Kolejna jest ruda, której obsłużono o 24 proc. więcej. Dwucyfrowy wzrost zanotowała także ropa i jej przetwory -ponad 14 proc. W górę o 6 proc. poszły przeładunki drobnicy, a o ponad 2 proc. grupa „inne masowe”.

Największy spadek odnotowano w przeładunkach zboża, którego obsłużono o jedną trzecią mniej. W pierwszym półroczu o 2 proc. spadły także przeładunki kontenerów.

Z informacji spółki wynika także, że sam czerwiec br. okazał się dobrym miesiącem pod względem ilości obsłużonych towarów. Tych było o 25 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2017 r.

Porty są barometrem tego, co dzieje się w gospodarce krajowej - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski. Jak dodał, „ta rozwija się bardzo dynamicznie, czego wyrazem są większe ilości obsługiwanych towarów w portach”.

Zarząd szacuje, że br. powinien zakończyć się wynikiem przekraczającym 26 mln ton obsłużonych towarów.

Obecnie Zarząd Portów realizuje pakiet inwestycyjny warty blisko 1,5 mld zł. To modernizacja nabrzeży w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego w Szczecinie. W portach w Szczecinie i Świnoujściu modernizowana będzie infrastruktura techniczna oraz powstaną nabrzeża głębokowodne. Ponadto w świnoujskim gazoporcie powstanie nowe stanowisko do eksportu LNG. Z kolei terminal promowy zostanie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego.

Władze portów podkreślają, że wszystkie inwestycje mają doprowadzić do wzrostu konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu, co, wraz z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra głębokości oraz żeglowną Odrzańską Drogą Wodną, ma przynieść w przyszłości blisko stuprocentowy wzrost ilości obsługiwanych towarów.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.

PAP, MS