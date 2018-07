Chiny skarżą się na Trumpa do WTO

Chiny złożyły do Światowej Organizacji Handlu (WTO) skargę na amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który zagroził wprowadzeniem kolejnych ceł na towary z Państwa Środka - podała w poniedziałek agencja AP.

Jak wskazano, Chiny ogłosiły w poniedziałek, że w związku z groźbą kolejnych ceł „zainicjowały postępowanie” w Światowej Organizacji Handlu.

10 lipca br. amerykańska administracja podniosła stawkę w trwającym sporze handlowym, publikując listę importowanych do USA chińskich towarów, wartych 200 mld dolarów rocznie, które mogą zostać obłożone 10-proc. cłami. Chiny nie chcą eskalacji konfliktu, ale będą bronić swoich interesów - odpowiedział chiński resort handlu.

Wcześniej (6 lipca) weszły w życie karne 25-proc. cła na chiński eksport do USA wart 34 mld dol. rocznie oraz chińskie cła odwetowe o podobnej skali, co chińskie ministerstwo handlu określiło jako wybuch „wojny handlowej o największej skali w historii”. W zamyśle Trumpa cła mają być dla Pekinu karą za wymuszanie transferu technologii od amerykańskich firm w zamian za dostęp do chińskiego rynku. Chiński resort handlu zapowiedział odwet przy użyciu „narzędzi ilościowych i jakościowych”, co wzbudziło obawy o możliwe utrudnienia dla działających w Chinach amerykańskich firm.

Nie jesteśmy w stanie walczyć na równych zasadach - powiedział, cytowany przez agencję, Tu Xingquan z Uniwersytetu Biznesu Międzynarodowego i Ekonomii w Pekinie.

Podkreślił, że poniedziałkowa decyzja to dowód na to, że jego kraj ceni rolę, jaką odgrywają „zasady, którymi kieruje się WTO”.

Na podst. PAP