Jest efekt współpracy Poczty Polskiej z Pocztą Chińską

Poczta Polska otwiera dodatkowe hale sortownicze w Olsztynie i Koszalinie w związku z bardzo dużym wzrostem zagranicznych przesyłek ecommerce, zwłaszcza z Poczty Chińskiej - poinformowała spółka.

Inwestujemy w nową infrastrukturę, ponieważ chcemy być wiodącym operatorem logistycznym w Europie Środowo-Wschodniej, chcemy jeszcze lepiej obsługiwać rynek eCommerce i logistykę międzynarodową. Aby wizja stała się rzeczywistością, przebudowujemy sieć logistyczną. Dostosowujemy ją do obsługi nie tylko listów ale także paczek i przesyłek paletowych. Docelowa architektura logistyczna Poczty Polskiej, w tym planowana budowa centralnego węzła logistycznego, będzie wiązała się z miliardowymi inwestycjami i to zaledwie w ciągu kilku lat. W ramach tego projektu trzy sortownie regionalne i 50 punktów przeładunkowych tzw. depotów zostanie skomunikowanych z centralnym węzłem logistycznym – powiedział członek zarządu Poczty Polskiej Paweł Skoworotko, cytowany w komunikacie.

Poczta Polska odnotowuje bardzo duże wzrosty zagranicznych przesyłek eCommerce, zwłaszcza z Poczty Chińskiej.

Porównując 6 m-cy roku 2018 do analogicznego okres roku ubiegłego - wzrost ten wyniósł ok. 15 proc. dla wszystkich rodzajów przesyłek. Szczególną dynamikę widać w obszarze nadchodzących do Polski przesyłek kurierskich „Expres PRIME”, których wolumen w ciągu roku zwiększył się ponad 10-krotnie. Jest to konsekwencją coraz większej popularności międzynarodowych portali aukcyjnych w naszym kraju i ich szybkiego rozwoju. Dlatego Poczta dostosowuje swoją sieć logistyczną do aktualnych i przyszłych potrzeb rynkowych, w tym obsługi handlu e-commerce i szczytów świątecznych – czytamy dalej.