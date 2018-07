Analityk: Nowe prawo wzmocni małych kosztem dużych

Propozycje MS, które zakładają m.in., że generalni wykonawcy kontraktów drogowych dostaną pieniądze dopiero po tym, jak zapłacą podwykonawcom, wzmocnią pozycję tych ostatnich, ale mogą negatywnie wpłynąć na płynność finansową generalnych wykonawców - uważa Krzysztof Pado z Domu Maklerskiego BDM

W poniedziałek minister Zbigniew Ziobro poinformował, że w sprawach m.in. budowy dróg i autostrad resort wprowadza jasną zasadę: dostajesz pieniądze dopiero, jak zapłacisz podwykonawcy. Nowe prawo przeciw nadużyciom przy budowie dróg składa się z czterech filarów: obligatoryjnego rachunku powierniczego, specjalnego trybu administracyjnego, komisji inwestycji drogowych oraz wprowadzenia nowego typu przestępstw.

Propozycje resortu sprawiedliwości wzmocnią pozycję podwykonawców, ale mogą negatywnie wpłynąć na płynność finansową generalnych wykonawców, którzy będą chcieli sobie skompensować wyższe koszty finansowe. Będą bowiem musieli ponieść koszty pieniądza, co skompensują wyższymi cenami na przetargach - powiedział Pado. - Już obecnie są problemy ze znalezieniem wykonawców przy niektórych przetargach. Pytanie, czy nie nakręci to kolejnej spirali problemów, polegającej na tym, że będzie dużo projektów do wykonania w przetargach, ale nie będzie chętnych do ich realizacji - dodał.