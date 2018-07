Alior Bank pomaga wypełnić wniosek 300+

„Dobry start” to 300 zł w gotówce na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. Alior Bank pomaga rodzicom wypełnić specjalny formularz

Wyprawka „Dobry start” to kolejny po „Rodzina 500 +” rządowy program, wspierający polskie rodziny. Tym razem chodzi o 300 zł z przeznaczeniem na przybory szkolne czy ubrania – wszystko to, co potrzebne uczniom na 1 września. Pieniądze otrzymają rodzice uczniów od pierwszej klasy aż do 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiek jest wydłużony do 24 lat.

Jak dostać te pieniądze?

Szybkie wypełnienie i wysłanie wniosku to też szybka wypłata świadczenia. Ci, którzy zrobią to do 31 sierpnia, pieniądze dostaną najpóźniej 30 września.

Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada wypłaty rusza w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto więc skorzystać z pomocy, jaką swoim klientom oferuje Alior Bank.

Wystarczy wejść na stronę www.aliorbank.pl i tam w dotychczasowej bankowości elektronicznej wypełnić wniosek. Oprócz „Dobrego Startu” Alior Bank wspiera również program „Rodzina 500+”. Nasi klienci mogą więc składać online także wnioski o pieniądze na dzieci – mówi Marcin Pytlik, Dyrektor ds. Projektów i Rozwoju Biznesu.

mw