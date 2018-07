Wykorzystane 58,6 proc. wartości funduszy unijnych

Do 15 lipca podpisano z beneficjentami 37 310 umów o dofinansowanie projektów, na kwotę 196,6 mld zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest to 58,6 proc. wartości funduszy unijnych, przyznanych Polsce na lata 2014-2020

Z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do 15 lipca 2018 r. podpisano z beneficjentami 37 310 umów na dofinansowanie ze środków unijnych projektów na kwotę 196,6 mld zł - głosi komunikat resortu inwestycji i rozwoju. Chętnych było jednak znacznie więcej: według danych MIiR do połowy lipca złożono w sumie 87 945 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 536,8 mld zł. Wartość dofinansowania z funduszy UE we wnioskach wyniosła 331,8 mld zł.

Polska w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro z polityki spójności.

PAP, mw