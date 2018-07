Dostępność Plus zostanie dziś przyjęta?

Program Dostępność Plus powinien zostać przyjęty podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów - poinformował dziś minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Mam nadzieję, że ten program (Dostępność Plus) już dzisiaj stanie się programem rządowym. Jest to jedyny punkt na Radzie Ministrów, a więc pokazuje jak to jest ważna sprawa dla rządu” - opowiedział w radiowych Sygnałach Dnia minister Kwieciński.

Według szefa resortu inwestycji i rozwoju, Dostępność Plus to jeden z najbardziej zaawansowanych tego typu programów nie tylko w Europie, Unii Europejskiej, ale w ogóle na świecie.

„Jest to program, który adresujemy zarówno do osób z niepełnosprawnościami i starszych, ale do znacznie szerszych rzesz naszego społeczeństwa. Na ten program chcemy przeznaczyć ponad 23 mld zł. Dotyczy to zarówno inwestycji budowlanych, ale również będzie to dotyczyło usług edukacyjnych, informacyjnych, stron internetowych. Chcemy, żeby przestrzeń publiczna była dostępna dla osób, które mają czasowe, albo trwałe problemy z dostępem do przestrzeni publicznej” - stwierdził Kwieciński.

Przypomniał, że ten program premier Mateusz Morawiecki ogłosił w kwietniu tego roku. „Od kwietnia w tak szybkim tempie udało się nam ten program przeprowadzić, przez nasze tryby rządowe” - dodał.

Minister stwierdził, że obecnie zaledwie około 20 proc. pojazdów w transporcie publicznym jest dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. „Tylko 9 proc. nowych budynków, które są budowane w sektorze publicznym jest dostosowywanych do osób niepełnosprawnych. Tylko połowa stron internetowych zapewnia dostęp do treści na tych stronach internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. To pokazuje jak dużo musimy zmienić” - powiedział Kwieciński.

