Jest porozumienie w sprawie wprowadzenia PPK

Jest konsensus rządu, organizacji związkowych i pracodawców w sprawie PPK – informuje na twitterze PFR. Jak podaje fundusz konsultacje społeczne trwały od 7 lutego do 12 marca.

Zgodnie z porozumieniem Pracownicze Programy Kapitałowe mają wejść w życie najwcześniej 1 lipca 2019 r. Wspomniane porozumienie zakłada m.in., że zarówno PTE jak i firmy ubezpieczeniowe będą mogły oferować PPK (w pierwotnej wersji miały to być jedynie TFI), PPE będą dalej funkcjonować, obniżone wpłaty osób najmniej zarabiających i przerzucenie obowiązków administrowania PPK na instytucje je obsługujące.

W początkowych założeniach przewidziano, że wielkość składki odprowadzanej przez pracodawcę wyniesie 1,5 proc. wielkości podstawy składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z możliwością jej podwyższenia o 2,5 pkt. proc. Wielkość składki pracownika to 2,0 proc. z możliwością zadeklarowania dodatkowych 2,0 pkt. proc. Pracodawca będzie zwolniony od składek na ubezpieczenie społeczne od wpłacanych na PPK składek, które będzie mógł zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu. Zatem łączna składka odprowadzana do PPK może wahać się od 3,5 proc. do 8,0 proc.