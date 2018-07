W 3 dni wpłynęło 10 proc. wniosków o 300+

Co dziesiąty rodzic złożył wniosek o wypłatę świadczenia „Dobry start” w ciągu pierwszych 3 dni, kiedy było to możliwe, tylko 5 proc. deklaruje, że zrezygnuje ze świadczenia - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku.

Świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start” przewiduje wypłatę 300 zł jednorazowego wsparcia na dziecko uczące się w danym roku szkolnym.

Zgodnie z informacją przesłaną PAP przez Santander Consumer Bank, badanie poświęcone wydatkom polskich rodzin na edukację pokazało, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednocześnie wynika z niego, że zakup niezbędnych podręczników, zeszytów i przyborów na początek roku szkolnego to dla rodziców największe w całym roku szkolnym obciążenie związane z edukacją potomków. Deklaruje tak niemal 40 proc. badanych.

Jak pokazują wyniki badania, informacja o nowym świadczeniu skutecznie dotarła do rodziców. Praktycznie wszyscy rodzice zadeklarowali, że słyszeli o programie (tylko pół procenta przeciwnie). Jednocześnie prawie 82 proc. uprawnionych planuje z niego skorzystać. Kolejne 10 proc. złożyło online odpowiedni wniosek w ciągu zaledwie 3 dni, od kiedy zostało to umożliwione - napisano w raporcie banku.

Jak pokazuje badanie, najwięcej wniosków online złożyli rodzice z regionu północno-zachodniego (województwa zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie). Zrobił to aż co piąty mieszkający tam badany. Dla porównania w regionie południowo-zachodnim (województwa dolnośląskie i opolskie) czy północnym (województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) zrobiło to odpowiednio 15 i 12 proc. uprawnionych.

Najmniej aktywni byli do tej pory rodzice dzieci z regionu wschodniego (województwa lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie), gdzie wnioski złożyło niecałe 3 proc. badanych. Co ciekawe w województwach dolnośląskim i opolskim odnotowano też najwyższy odsetek rodziców dzieci w wieku szkolnym, którzy deklarowali, że nie planują skorzystać z programu (ponad 17 proc.) - zauważono.

Wyjaśniono, że w grupie osób, które nie zwlekały ze złożeniem wniosku o „Dobry start” nieznacznie nadreprezentowani są rodzice jedynaków i osoby samotnie wychowujące dziecko. W obu przypadkach wnioski o świadczenie złożyło ok. 13 proc. badanych. Zdecydowanie chętniej zgłaszali się po nie rodzice nieotrzymujący wsparcia w ramach programu 500+ (15 proc. - dwa razy więcej, niż wśród reprezentantów rodzin pobierających świadczenie na drugie i kolejne dzieci).

Widać, że program +Dobry start+ trafia w potrzeby rodzin szykujących się do wyprawienia po wakacjach dzieci do szkoły. W poprzednich latach tradycyjnie wrzesień był miesiącem wzmożonej sprzedaży na rynku kredytów gotówkowych. Udostępnienie nowego świadczenia przeznaczonego dla uczniów, mimo że nie we wszystkich rodzinach rozwiązuje problem finansowania zakupu wyprawki szkolnej, to z pewnością będzie znaczącym wsparciem - mówi cytowany w komunikacie Paweł Florkiewicz z Santander Consumer Banku.

Przypomniano, że do końca lipca jedynym sposobem na złożenie wniosku jest skorzystanie z kanału online - za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną w 12 bankach. Wnioski o świadczenia przyjmowane są online od 1 lipca. Drogą tradycyjną będzie można to zrobić od 1 sierpnia.

Zgodnie z szacunkami resortu pracy w roku szkolnym 2018/2019 z „Dobrego startu” skorzysta 4,6 mln dzieci. W komunikacie wskazano, że zgodnie z danymi CBOS, w zakończonym roku szkolnym 2017/2018 średni koszt wyprawki wyniósł 686 zł.

Bank poinformował, że badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut IBRIS w dniach 2-3 lipca 2018 r. W badaniu udział wzięli rodzice dzieci w wieku szkolnym w wieku 6-18 lat z całej Polski. Próba n=1000.

