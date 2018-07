PFR może inwestować w Jaworzno

Tauron i PFR otrzymały zgodę UOKiK na koncentrację, dzięki której Fundusz może zaangażować się w finansowanie budowy bloku w Jaworznie w wysokości do 880 mln zł – poinformował Tauron. Spełniony został zatem jeden z warunków zawieszających przystąpienie PFR do dalszej realizacji inwestycji.

Jak podaje spółka, koncentracja polegać będzie na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Tauron i dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych zarządzane przez PFR. Wspomniany przedsiębiorca będzie prowadził działalność w oparciu o istniejącą spółkę – Nowe Jaworzno Grupa Tauron, realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie to flagowa inwestycja Grupy TAURON i jest realizowana zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem oraz w dbałości o wysokie standardy inżynieryjne i ekologiczne. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 70 proc. - mówi, cytowany w komunikacie Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

W marcu TAURON podpisał z Funduszami umowę inwestycyjną i umowę wspólników, określające warunki ich zaangażowania w realizację budowy bloku. Ustalono, że Fundusze mają łącznie zainwestować w to przedsięwzięcie do 880 mln zł.

Udział kontrolowanych przez PFR Funduszy w kapitale zakładowym Nowego Jaworzna w dniu oddania bloku do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Taurona co najmniej 50 proc.+ 1 udział.

Blok w Jaworznie zostanie przekazany do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 r.

Jak podaje Tauron, nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych w porównaniu do istniejących jednostek sprawność nowego bloku będzie wyższa o 33 proc. w porównaniu do sprawności bloków klasy 200 MW, emisje SO2 i NOx będą niższe o ponad 50 proc., a emisja CO2 niższa o niemal 30 proc. W porównaniu do bloków klasy 120 MW sprawność bloku 910 będzie wyższa o 45 proc., emisje SO2 i NOx zostaną zredukowane o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31 proc.