Polski Fundusz Rozwoju przejmuje PESĘ

Polski Fundusz Rozwoju i PESA Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie blisko 100 proc. akcji spółki i zainwestuje w nią docelowo 300 mln zł, poinformowali przedstawiciele PFR i PESY.

Inwestycja w PESĘ pociąga za sobą zmianę strategii rynkowej spółki. PESA planuje zoptymalizować produkcję poprzez podniesienie standardów zarządzania oraz kontroli jakości, a także wytwarzać dłuższe serie. Będzie selektywnie podchodzić do wyboru nowych kontraktów. Nowa strategia zakłada intensyfikację rozwoju na rynkach zagranicznych, takich jak m.in. Włochy, Niemcy, Czechy czy Rumunia. Planowana jest także dywersyfikacja oferty produktowej w obszarze taboru kolejowego, tramwajowego oraz serwisu.

Ostatnie miesiące to restrukturyzacja spółki, działania zmierzające do pozyskania inwestora i zapewnienia finansowania. W trakcie tak trudnego procesu najważniejsze jest pokazanie, że warto zainwestować w firmę, że pracownicy potrafią się zmobilizować i potwierdzić zdolność do zmian, realizacji kontraktów, poprawy jakości i osiągania lepszych wyników finansowych. Pomimo trudnej sytuacji finansowej potrafiliśmy realizować kontrakty. Udało się m.in. uzyskać homologację dla pojazdów DB, a pierwsze Linki już wożą pasażerów na niemieckiej sieci. Jestem przekonany, że PESA to dobra inwestycja - dodał prezes Krzysztof Sędzikowski.