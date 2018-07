BGŻ BNP Paribas może przejąć Raiffeisen Polbank

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie kontroli nad działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas - poinformowała KE.

Komisja stwierdziła, że planowane nabycie nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, biorąc pod uwagę niewielkie nakładanie się i wertykalne relacje między działaniami przedsiębiorstw. Transakcja została zbadana w ramach uproszczonej procedury przeglądu połączeń - czytamy w komunikacie.

Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły 10 kwietnia br. umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. Czytaj także: Francuzi zwiększają swój udział w rynku bankowym

Podano wówczas, że harmonogram transakcji przewiduje podpisanie planu podziału przez BGŻ BNPP i RBPL do końca kwietnia br., podniesienie funduszy własnych BGŻ BNPP o 800 mln zł - do lipca 2018 r. Przewidywane uzyskanie zgody regulacyjnej i urzędu antymonopolowego to III kw. 2018 r., a przewidywany podział banku i zamknięcie transakcji - IV kw. 2018 r. Na 2019 r. zaplanowano fuzję operacyjną.

Na podst. ISBnews