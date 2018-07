Jest umowa o wolnym handlu między UE i Japonią

UE i Japonia podpisały we wtorek w Tokio umowę o wolnym handlu, która ma być „jasnym sygnałem” przeciw protekcjonistycznemu kursowi, który obrał prezydent USA Donald Trump.

Początkowo porozumienie miało być podpisane w ubiegłym tygodniu w Brukseli w tym samym dniu, w którym w belgijskiej stolicy był na szczycie NATO amerykański prezydent. Ostatecznie szczyt UE-Japonia został przełożony ze względu na powodzie, które nawiedziły Kraj Kwitnącej Wiśni. Szefowie instytucji europejskich zaoferowali, że mogą pojechać do Tokio, by sfinalizować ten największy w historii dwustronny układ o wolnym handlu.

Dla UE i państw unijnych umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią (EPA) oznacza zniesienie znacznej większości ceł płaconych przez europejskie przedsiębiorstwa, które łącznie sięgają 1 mld euro rocznie. Porozumienie spowoduje też usunięcie szeregu długotrwałych barier regulacyjnych, na przykład dotyczących sektora samochodowego. Otwarcie rynku japońskiego, na którym jest 127 mln konsumentów, ma zwiększyć możliwości eksportowe UE.

Tusk mówił, że umowa to akt o ogromnej wadze strategicznej na rzecz porządku międzynarodowego opartego na zasadach. Jak wskazywał, nie wymieniając z nazwiska prezydenta USA, zawierana jest ona w czasie, „gdy niektórzy podważają ten porządek”.

UE stara się mocno promować wolny handel, od kiedy Stany Zjednoczone po przejęciu władzy przez Trumpa odeszły od zawierania wielostronnych umów handlowych. Prace nad unijno-amerykańskim układem TTIP zostały zamrożone po zmianie administracji w Waszyngtonie. Co więcej prezydent USA zdecydował się podnieść cła na stal i aluminium i grozi podobnym krokiem wobec przemysłu samochodowego. UE odpowiada swoimi restrykcjami m.in. na bourbona, dżinsy czy amerykańskie motocykle, co sprawia, że towary te są droższe dla konsumentów.

Przewodniczący Komisji Europejskiej mówił z kolei, że podpisany we wtorek dokument to coś znacznie większego niż umowa handlowa.

Jest to oczywiście narzędzie, które stworzy możliwości dla naszych firm, naszych pracowników i naszych obywateli i które pobudzi gospodarkę europejską i japońską. Ale to także komunikat. (…) To komunikat dwóch podobnie myślących partnerów, którzy razem reprezentują prawie jedną trzecią światowego PKB i ponawiają swoje zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów w takich dziedzinach jak praca, bezpieczeństwo, ochrona środowiska lub ochrona konsumentów - oświadczył Juncker.