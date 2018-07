W sierpniu rząd zajmie się PPK

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajduje się obecnie na etapie prac w komisji prawniczej i w II połowie sierpnia br. zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów. Reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o PPK - poinformował resort finansów.

Reprezentatywne organizacje związków zawodowych: NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych oraz reprezentatywne organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego – po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych – 12 lipca 2018 r. przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – czytamy w komunikacie.

Resort finansów przypomina, że projekt ustawy o PPK został skierowany przez Ministra Finansów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, który 12 lipca br. omówił projekt. Obecnie jest on przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować ok. dwa tygodnie. Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów.

W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów – czytamy także.

Według resortu, projekt PPK jest jednym z kluczowych programów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Główne cele PPK to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju.

W ramach systemu PPK, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5 proc. dla pracodawcy i 2 proc. dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), łączne wydatki sektora finansów publicznych w kwocie 34,77 mld zł w ciągu 10 lat.

W pierwszym roku wdrożenia ustawy, wydatki ogółem (budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe jednostki w tym Fundusz Pracy) wyniosą 0,66 mld zł, w 2020 r. będzie to 1,42 mld zł, a w 2021 3,79 mld zł i 3,62 mld zł w 2022 r. W następnych latach ustabilizują się one na poziomie 3,61 mld zł rocznie.

Według OSR, przewiduje się także w ustawie ujemny wpływ na duże przedsiębiorstwa w ciągu 10 lat, który wyniesie 21,2 mld zł. Koszt dla sektora mikro - małych przedsiębiorstw wyniesie 15,9 mld zł, z kolei dla samozatrudnionych 4,26 mld zł.

W długim horyzoncie czasowym wprowadzenie PPK powinno mieć, mimo wzrostu obciążeń związanych z wpłatą po stronie podmiotu zatrudniającego, pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury w kierunku oszczędności długoterminowych sprzyjać będzie wzrostowi stopy inwestycji z uwagi na lepsze dopasowanie struktury czasowej oszczędności i inwestycji – czytamy w OSR.

PFR poinformował dzisiaj, że w sprawie PPK doszło do porozumienia ze stroną społeczną. Czytaj także: Jest porozumienie w sprawie wprowadzenia PPK

Na podst. ISBnews