Orzekanie o niepełnosprawności do zmiany

Międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem ws. systemu orzekania o niepełnosprawności - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej.

Na wtorkowym posiedzeniu komisji polityki senioralnej wiceminister Marczuk przedstawił informację na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceszef MRPiPS odniósł się do wyroku TK, który w październiku 2014 r. orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Marczuk zapewnił, że „intencją” resortu „jest wykonanie tego wyroku TK”, jednak wcześniej konieczna jest reforma systemu orzecznictwa.

W momencie kiedy ten system orzeczniczy będzie finalizowany, wtedy będzie też można zająć się oczywiście wyrokiem TK i uporządkowaniem tego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, który jest - jak doskonale wszyscy wiemy - nie tylko skomplikowany, bo to pewnie eufemizm, ale w wielu miejscach niesprawiedliwy i budzący słusznie określone emocje (…) negatywne - powiedział wiceminister.

Poinformował, że prace kończy powołany w lutym minionego roku Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

Z tego co deklaruje przewodnicząca tego zespołu, pani prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS, już w tym miesiącu do Kancelarii Premiera zostaną przekazane pierwsze owoce tej pracy w postaci odpowiednich projektów ustaw - powiedział wiceminister.

We wtorek Uścińska informowała, że prace nad projektem są finalizowane i w wakacje zostanie on przekazany do premiera. Powiedziała, że wstępne rozwiązania przewidują stworzenie systemu z dwoma stopniami niepełnosprawności. Zwracała też uwagę, że wraz z reformą orzecznictwa powinno się stworzyć specjalny system informatyczny.

Wiceminister Marczuk podczas posiedzenia komisji powiedział, że do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

Marczuk przypomniał też, że zadecydowano o podwyższeniu od czerwca (z wyrównaniem we wrześniu) renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł. Podkreślił, że to już kolejna podwyżka tej renty - w marcu 2017 roku rząd podwyższył ją z 741,35 do 840 zł (następnie wraz z waloryzacją rent i emerytur wzrosła ona do 865,03 zł).

Od lipca obowiązuje też ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy której ta grupa niepełnosprawnych m.in. może poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Marczuk poinformował, że z informacji MRPiPS oraz resortu zdrowia wynika, że „wdrażanie tej ustawy przebiega pozytywnie”.

Wskazując na działania na rzecz niepełnosprawnych, wiceminister mówił też m.in. o rozwiązaniach przyjętych w ramach programu „Za życiem”, o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, a także o wsparciu dzieci z niepełnosprawnością w ramach programu „500 plus”.

