Naprawa: Jest nowe źródło wody

W miejscowości Naprawa, gdzie z powodu drążenia tunelu w ciągu Zakopianki w studniach wyschła woda, znaleziono nowe źródło, które zaopatrzy w wodę 80 domów i ośrodek zdrowia. Prowadzone są dalsze poszukiwania wód głębinowych dla kolejnych mieszkańców.

„Na razie wywiercona nowa studnia głębinowa nie została podłączona do wodociągu, ponieważ jest jeszcze w stanie surowym i trwa badanie jakości wody. Jeżeli badania będą pomyślne, to dopiero wówczas woda z tej studni popłynie do mieszkańców i ośrodka zdrowia” - powiedziała PAP w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

Wcześniej ten wodociąg był zasilany z trzech mniej wydajnych studni, które wyschły w trakcie budowy tunelu, podobnie jak inne studnie w Naprawie. Eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej jednoznacznie potwierdzili, że zanik źródeł wody jest efektem wiercenia tunelu w masywie góry Mały Luboń.

Podwykonawca włoskiej firmy Astaldi, która buduje ten odcinek Zakopianki, prowadzi dalsze poszukiwania wody dla kolejnych 20. gospodarstw domowych, których studnie wyschły przez drążenie tunelu. Do czasu rozwiązania problemu woda nadal będzie tam dowożona beczkowozami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie prace związane z podłączeniem nowych źródeł wody dla mieszkańców Naprawy, są wykonywane na koszt inwestora.

Pojawiające się problemy braku wody w studniach mieszkańcy Naprawy zaczęli zgłaszać we wrześniu ubiegłego roku.

Drążony w masywie góry Mały Luboń tunel będzie stanowił ponad dwukilometrowy odcinek nowej Drogi Krajowej nr S7, czyli popularnej Zakopianki. Do tej pory, równolegle drążone, dwie nitki tunelu mają każda po około 800 metrów długości.

Niezależnie od budowy tunelu trwa budowa kolejnych odcinków dwupasmowej Zakopianki pomiędzy miejscowością Lubień a wlotem do tunelu w Naprawie oraz między Skomielną Białą a Rabką-Zdrojem. Koszt budowy nowej Zakopianki między miejscowością Lubień a Rabką-Zdrojem wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł.

PAP/ as/