UOKiK bierze się za naciągających na badania medyczne

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko NMedical, działającej również pod marką NovuMedical - poinformował UOKiK. Dodano, że firma zaprasza na badania, które okazują się pokazem handlowym, a konsumenci skarżą się, że nie mogą odstąpić od zawartych z nią umów.

UOKiK poinformował w środowym komunikacie, że postępowanie przeciwko NMedical – działającemu również pod marką NovuMedical - zostało wszczęte w czerwcu br.

Podstawą do podjęcia działań były liczne zawiadomienia rzeczników konsumentów z całej Polski. Jest to firma, która oferuje udział w swoim programie medycznym. Umowy zawiera głównie z osobami starszymi - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, ze skarg konsumentów wynika, iż zapraszani byli na bezpłatne badania stanu zdrowia. Urząd tłumaczy, że „rzekome badanie wykonywane jest jednak nie przez pracowników służby zdrowia, ale przez przedstawicieli spółki”.

Skuteczność urządzenia do tego badania nie jest potwierdzona testami klinicznymi. W oczekiwaniu na wyniki konsumenci zapraszani są do udziału w prelekcji dotyczącej m.in. zalet stosowania pola magnetycznego w leczeniu różnych schorzeń. Po zakończonym wykładzie odbywają się indywidualne konsultacje i interpretacja wyników badań. Z dotychczasowych ustaleń UOKiK wynika, że przedstawiciele NMedical sugerują konsumentom, że cierpią na różne choroby, a stan ich zdrowia jest zagrożony. Remedium na to jest program medyczny NMedical, obejmujący m.in. matę rehabilitacyjną. Koszt programu to ponad 5,5 tys. zł – napisano.