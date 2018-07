Czy będzie zmiana kalendarza szczepień?

Podczas środowego spotkania z dziennikarzami w Ministerstwie Zdrowia Łukasz Szumowski opowiedział o wizycie w Waszyngtonie. Odpowiedział również na pytania w temacie szczepień, błędów lekarskich, opieki farmaceutycznej.

13 lipca podczas pobytu w Waszyngtonie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Alex Azar – sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA - podpisali umowę o współpracy w obszarze nauk biomedycznych pomiędzy oboma krajami.

Rozmawialiśmy też m.in. o ruszającym jesienią programie stypendiów naukowych dla polskich badaczy i lekarzy, którzy będą mogli pracować w najlepszych ośrodkach naukowych i medycznych w USA – poinformował profesor Szumowski.

Współpraca obejmie wspólne programy naukowe i projekty badawcze, wymianę i szkolenia naukowców i ekspertów, dzielenie się informacjami, konsultacje, spotkania i konferencje naukowe.

W Polsce powstaje własnie Agencja Badań Medycznych, która podejmuje kolejny etap prac m. in. w temacie polskich leków, kontynuując prace NCBR.

Finansowana będzie częściowo z budżetu (administracja) oraz z odpisu NFZ.

Minister zapytany o ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (która ma przejąć wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej) podkreśla, że Sanepid na pewno powinien współpracować a Inspekcją, jednak ze względu na swoje kompetencje epidemiologiczne lepiej, aby pozostał oddzielną jednostką.

Obywatelski projekt o dobrowolności szczepień podpisany przez 120 tysięcy osób czeka na rozpatrzenie. Ten temat - zdaniem Szumowskiego - już dawno przestał być dyskusją merytoryczną, dziś bazuje na emocjach.

Brak mi danych naukowych, które wskazywałyby, że rozwiązanie opierające się na dobrowolności szczepień jest dobrym krokiem. To oczywiste, że szczepienia, podobnie jak wszystkie terapie, niosą ryzyko powikłań. Nikt nie mówi, że tak nie jest. Jednak wciąż korzyści są niewspółmiernie większe niż ryzyko - podkreślił minister zdrowia.

To nie znaczy, że zmian w kalendarzu szczepień nie będzie. Minister poprosił ostatnio o jego analizę. jest to konieczne w świetle napływu do Polski emigrantów, szczególnie zza wschodniej granicy, a także powracających chorób zakaźnych.

Odnosząc się do zmian w systemie ścigania błędów lekarskich minister zauważył, że amerykański sposób działania polegający na wypłacaniu odszkodowań pacjentowi i skupieniu się na analizie błędu, przynosi dobre efekty. U nas dążenie do ukarania lekarza czy pielęgniarki przynosi odwrotny efekt: nikt nie szuka prawdziwego powodu, który doprowadził do nieszczęścia.

Trzeba wprowadzać mechanizm kontroli jakości. Wojewódzkie komisje nie sprawdziły się. De facto służyły darmowemu zbieraniu materiałów dla sądu - mówił Szumowski.

Minister opowiedział również o pilotażu przygotowanym specjalnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia sprawia, że osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły kupować leki przez internet. Mają oni otrzymywać leki bezpośrednio do domu, wysyłkowo. Program spotyka się na razie z niechęcią środowiska farmaceutów, minister wierzy jednak, ż zostanie wypracowany dobry model.

Niepełnosprawni to grupa ludzi dla nas bardzo ważna, i uczynimy wszystko, aby im pomóc. Trzeba dopracować jeszcze pewne elementy prawne, na które słusznie zwracają uwagę aptekarze - deklaruje minister zdrowia.

Aptekarze obawiają się, że sprzedaż intenetowa oznacza duże ryzyko, np. wywóz leków za granicę.

Można łatwo sprawdzić, który lekarz przepisuje jakie leki, która apteka sprzedaje duże ilości lekarstw jednej osobie - uspokaja wiceminister Janusz Cieszyński.

W przyszłości być może taki system sprzedaży obejmie kolejne grupy pacjentów, dziś - zdaniem ministra - nie ejst gotowy na obsługę wszystkich.