Są fundusze na innowacje dla firm ze wschodniej Polski

150 mln zł – tyle pieniędzy przeznacza PARP na wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług przez przedsiębiorców ze wschodniej Polski. Firmy mogą dostać nawet 7 mln zł – pod warunkiem że działania i inwestycje służą wdrożeniu innowacji

Minimalny budżet projektu, z jakim przedsiębiorca może się starać o dofinansowanie, to 1 mln zł, a maksymalny – 50 mln euro. Jednocześnie dofinansowanie może sięgać nawet 85 proc. wydatków, ale nie więcej niż 7 mln zł.

Wystarczy mieć 30 proc. na projekt…

Wachlarz wsparcia obejmuje m.in. wydatki na realizację inwestycji początkowej, jaką ma być wprowadzenie na rynek nowego albo znacząco ulepszonego produktu. Musi być on innowacyjny, co najmniej na skalę krajową, a innowacja powinna być wynikiem prac badawczo-rozwojowych (nabytych lub własnych). Wsparcie może dotyczyć usługi doradczej w zakresie wzornictwa czy doradztwa technicznego. Dofinansowanie można wykorzystać także na zakup nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego), na roboty i materiały budowlane oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Poziom dofinansowania wynosi do 70 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku pomocy inwestycyjnej oraz do 85 proc. w przypadku zakupu usług doradczych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy stawiające na innowacje, czyli zgodnie z założeniami konkursu takie, które zainwestowały w opracowanie innowacyjnych produktów, przeprowadzając lub zlecając prace badawczo-rozwojowe albo kupując ich wyniki. Zastosowane rozwiązania muszą być unikatowe przynajmniej na skalę Polski – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

…i działać w kooperatywie

Wdrożenie innowacji przez MŚP to szczególny konkurs, dotyczy bowiem ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Firma, która zamierza się zgłosić po dotację, musi (od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) działać w kooperatywie biznesowej, czyli współpracować z innymi przedsiębiorcami działającymi w podobnych sektorach lub współtworzącymi produkty o charakterze komplementarnym. Taka współpraca musi funkcjonować przynajmniej rok przed złożeniem wniosku, w jej skład musi wchodzić co najmniej pięć firm z dwóch lub więcej województw, z czego jedna koniecznie z Polski Wschodniej.

Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie musi mieć przychody na poziomie przynajmniej 600 tys. zł w jednym z trzech zamkniętych lat obrotowych, przy czym może działać krócej, tj. przez rok obrotowy liczący 12 miesięcy – dodaje dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

100 mln zł na inwestycje prywatne w średnich miastach

Konkurs na dofinansowanie kosztów wdrożeń innowacji w małych i średnich firmach z Polski Wschodniej wpisuje się w działania „Pakietu dla średnich miast”, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlatego aż 100 mln zł z puli konkursowej ma trafić w ręce przedsiębiorców ze średnich miast tego makroregionu. Lista tzw. miast średnich obejmuje około 180 lokalizacji, ponieważ w grę wchodzą również tereny bezpośrednio sąsiadujące z miastami średnimi – wyjaśnia Izabela Wójtowicz.

Pakiet wspomniany przez dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP jest projektem wpisującym się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmującym tworzenie warunków dla prywatnych inwestorów.

Cały program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Służy rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu dofinansowywane są projekty związane z aktywizacją start-upów, wdrażaniem innowacji, zdobywaniem zagranicznych rynków, tworzeniem produktów sieciowych, wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne – drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Budżet programu to 2 mld euro.

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu dla poddziałania 1.3.1 POPW, w tym regulamin, znajduje się na stronie internetowej PARP. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków ze strony internetowej PARP.